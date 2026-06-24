「BanG Dream!」シリーズの市ヶ谷有咲役や「メダリスト」の鹿本すず役などで知られる声優・伊藤彩沙さんの最新写真集「アヤサージュ」（撮影：中村和孝、税込み3960円）が、2026年6月24日にKADOKAWAからリリースされました。



【写真】お腹を見せた大胆衣装の伊藤彩沙さん

「ウマ娘 プリティーダービー」（ヴィブロス）、「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」（花柳香子）など数多くの作品に出演する伊藤さん。シンガポールとインドネシア・ビンタン島にて撮影された同写真集は、前作「HONEY」で見せた等身大の愛らしさから一歩進み、20代ラストというタイミングだからこそ切り取れた新たな表情が詰め込まれています。大人になったからこそ生まれる余裕や色気の中に、彼女らしいチャーミングさや柔らかさもうかがえます。



彼女の挑戦と表現欲があふれた内容で、水着・ランジェリーカットも掲載。撮影の約2カ月前から始動したボディメイクにより、健康的で程よくメリハリのあるラインで美しく整えられたスタイルが印象的です。



伊藤さんは「3冊目の写真集ということで、撮影に向けてボディメイクを頑張ったり、今の私が一番表現したい「オトナカワイイ」魅力を追求したりと、こだわりをたっぷり詰め込みました。少し背伸びをした表情から、素の自分まで、20代ラストの伊藤彩沙の挑戦をぜひ受け取っていただけたらうれしいです」とコメントしています。



発売記念イベントが、6月24日に東京・AKIHABARAゲーマーズ本店、6月27日に東京・SHIBUYA TSUTAYA、6月28日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIにて開催。イベント参加の詳細は、「伊藤彩沙 写真集 アヤサージュ」の購入先一覧（https://lit.link/ayasaphotobook）、Xアカウントなどを参照（https://x.com/ayasa_photobook）



【伊藤彩沙さんプロフィル】

8月17日生まれ、京都府出身 2013年に声優デビュー。2023年に2nd写真集「HONEY」を発売。［X］https://x.com/ayasa_ito［Instagram］https://www.instagram.com/ayasacream