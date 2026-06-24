コンパクト4ドアの頂点に立つMパフォーマンスモデル

2026年6月3日に世界初公開されたBMW新型「M2 M xDrive」。これまでピュアFRを貫いてきたM2がついに強力な四輪駆動システムを採用し、日本でも今秋以降の導入が予定されるなど、クルマ好きの間で大きな話題を呼んでいます。

そんな全天候型コンパクトスポーツの登場を前に、現在BMWの国内ラインナップで手に入る“コンパクト×高性能4WD”の実力派モデルにあらためてスポットを当ててみましょう。

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その筆頭格と言えるのが、2025年3月に日本で発売されたコンパクト4ドアクーペ「2シリーズ グランクーペ」の頂点を担う、Mパフォーマンスモデル「M235 xDrive グランクーペ」です。

2シリーズ グランクーペは、プレミアム・コンパクト・セグメントにおけるBMW初の4ドアクーペとして2019年に誕生。第2世代となる新型は、クーペ特有の流麗なルーフラインやフレームレスウインドーによる美しさと、4ドアの実用性を高次元で融合させています。

ボディサイズは全長4550mm×全幅1800mm×全高1435mm、ホイールベース2670mmです。全幅は1800mmに抑えられ、日本市場に適したサイズとなっています。

M235 xDrive グラン クーペには、Mキドニー・グリル、Mドア・ミラー、左右2本ずつのデュアル・エキゾースト・テールパイプを備えたMスポーツ・エキゾースト・システム、Mリア・スポイラーなどが備わり、Mパフォーマンスモデルらしい存在感を高めています。

インテリアは、メーターとコントロールディスプレイを一体化したBMWカーブドディスプレイを採用。シフトレバーを廃してセンターアームレストに操作系をまとめ、モダンな印象を高めています。

リアシートは大人3人が座れる空間を確保し、シートバックは40：20：40の3分割可倒式を採用。ラゲッジスペースを効率よく使えるのも、4ドアクーペならではの美点です。

先進装備では、BMWライブ・コックピット・プロフェッショナルによる直感的かつインタラクティブな操作に加え、BMWオペレーティング・システム9やBMWインテリジェント・パーソナル・アシスタントも採用されています。さらに、ドライビング・アシスト・プロフェッショナルも用意されます。

パワートレインは、最高出力300ps・5750rpm、最大トルク400Nm／2000-4500rpmを発揮する2リッター直列4気筒ターボエンジンに、Mスポーツ・ブースト機能付き7速DCTを組み合わせています。駆動方式は4輪駆動システム「xDrive」です。

WLTCモード燃費は12.6km／Lです。0-100km／h加速は4.9秒です。

足まわりには、運転スタイルや路面状況に応じてダンピング特性を調整できるアダプティブMサスペンションを採用。Mスポーツ・ブレーキや、フロントアクスルに組み込まれた機械式リミテッド・スリップ・デファレンシャルも備えます。

また、左のパドルシフトを1秒間引くことで、パワートレインとシャシシステムを最もスポーティな設定に切り替える「Mスポーツ・ブースト機能」も備わります。

グレード構成は、1.5リッター直列3気筒ガソリンターボに48Vマイルドハイブリッドを組み合わせた「220 グランクーペ M Sport」、2リッター直列4気筒ディーゼルターボに48Vマイルドハイブリッドを組み合わせた「220d グランクーペ M Sport」、そして最上位のM235 xDriveグランクーペです。

価格（消費税込）は、「220 グラン クーペ M Sport」が535万円から、最上位の「M235 xDrive グラン クーペ」が743万円です。

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間もなく上陸する新型M2 M xDriveも大いに気になるところですが、扱いやすいサイズ感と4ドアの利便性を持ちながら、いざとなれば300馬力の四駆で強烈なダッシュを披露するM235 xDriveも、日常からワインディングまでシームレスに楽しめる至高の選択肢と言えるでしょう。