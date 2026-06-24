【人生逆転！私の勝ち】「ずっとあなたが羨ましかったの…」姉の本音を知る＜第25話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第25話 私が羨ましい……？
【編集部コメント】
子どものように泣いてしまうハルミさん。そんなハルミさんの隣で黙って寄り添ってくれるアキナさんは、どこか嬉しそうでした。「ずっとハルちゃんに頼ってもらいたかった」と言うアキナさん。アキナさんも心のどこかでずっと、ハルミさんと仲の良い姉妹でいたかったのかもしれません。しかも「ずっとハルちゃんのことが羨ましかった」とまで言うアキナさん。いったいアキナさんの心のなかには、どんな想いが眠っていたのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第25話 私が羨ましい……？
【編集部コメント】
子どものように泣いてしまうハルミさん。そんなハルミさんの隣で黙って寄り添ってくれるアキナさんは、どこか嬉しそうでした。「ずっとハルちゃんに頼ってもらいたかった」と言うアキナさん。アキナさんも心のどこかでずっと、ハルミさんと仲の良い姉妹でいたかったのかもしれません。しかも「ずっとハルちゃんのことが羨ましかった」とまで言うアキナさん。いったいアキナさんの心のなかには、どんな想いが眠っていたのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙