【人生逆転！私の勝ち】「ずっとあなたが羨ましかったの…」姉の本音を知る＜第25話＞#4コマ母道場

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きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。

第25話　私が羨ましい……？



【編集部コメント】

子どものように泣いてしまうハルミさん。そんなハルミさんの隣で黙って寄り添ってくれるアキナさんは、どこか嬉しそうでした。「ずっとハルちゃんに頼ってもらいたかった」と言うアキナさん。アキナさんも心のどこかでずっと、ハルミさんと仲の良い姉妹でいたかったのかもしれません。しかも「ずっとハルちゃんのことが羨ましかった」とまで言うアキナさん。いったいアキナさんの心のなかには、どんな想いが眠っていたのでしょうか。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙