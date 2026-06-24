２４日の未明、群馬県高崎市内の駐車場で女性が血まみれで倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察は殺人事件として捜査していて、その後に交通事故で死亡した男性との関連を調べています。

２４日午前３時ごろ高崎市旭町の駐車場で、「知り合いの女性が知人の男性ともめている」と１１０番通報がありました。また近くに住む現場を目撃した男性からも、「１０代か２０代の女性が倒れている」と通報がありました。

警察官が現場に駆け付けたところ、高崎市羅漢町の吉田千夏さん（２８）が、血まみれで意識がない状態で倒れていて、市内の病院に運ばれましたがその後死亡が確認されました。現場からは刃渡り約１０センチの刃物が見つかっていて、警察は殺人事件として捜査しています。

一方、警察によりますと、出口のバーを壊し現場の駐車場から逃走したとみられる車が、１時間後の午前４時ごろ、約３０キロ離れた埼玉県深谷市で、電柱に衝突する事故を起こしました。運転していた玉村町の男性会社員（３４）は病院に運ばれましたが、死亡しました。この車の名義は吉田さんのものだということです。

警察は、吉田さん殺害との関連を調べています。