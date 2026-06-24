中東情勢の悪化によりこの夏の海外旅行にも影響が出そうです。7月から海外への航空運賃に上乗せされる「燃油サーチャージ」がさらに値上がりします。現状と今後について取材しました。



■街の人

「ヨーロッパとか行きたいと話していたみんなが高くなっていると言うので高くなっているのかなと思う。」



■街の人

「国外は韓国に行きますチケットがどうしても高くなっているのはすごく感じる。」





広島市内の旅行会社です。夏に向けて海外へのツアーなどを用意していますが…。■宮脇 靖知 記者「こちらでは燃油サーチャージのアップを利用者に知らせる広告もあります。」燃料費の変動分を海外への航空運賃に上乗せする「燃油サーチャージ」。中東情勢の悪化で、7月から値上げが決まり、利用者の動きにも変化が見られます。■HIS 広島本店 石家 侑樹 所長「昨今の燃油高騰の影響から航空券代金を抑えるために近場の韓国であったり台湾、そのあたりを選ぶ客層が現状増えている。」国内線と国際線では料金の仕組みが異なります。燃料費は国内線の場合運賃に含まれていますが、飛行距離が長く多くの燃料を使う国際線では、別に「燃油サーチャージ」が必要でこの部分が値上げされます。ヨーロッパなら最大1万8千円。アジアでも数千円の値上がりが見込まれ、近場の海外を選ぶ人が増えています。燃料費値上がりの要因は現在の中東情勢が影響していると専門家は話します。■安田女子大学国際観光ビジネス学科 佐藤 勝秀 教授「ジェット燃料これをケロシンと言いますがイラン攻撃において、いろんな爆撃機とか戦闘機でケロシンが使われてしまった。更にこのケロシンの量が不足して今の高い水準になっているということが考えられております。」今後に関しては「ケロシン」を精製する施設が限られている点を指摘します。■安田女子大学国際観光ビジネス学科 佐藤 勝秀 教授「ホルムズ海峡が開放されれば、おそらくガソリン代とかその辺は安くなってくると思う。いずれ燃油サーチャージも安く はなるんでしょうが、その時期っていうのはかなり遅れるっていうふうに思われます。」今できる対策として、旅行会社は早めの予約を提案します。■HIS 広島本店 石家 侑樹 所長「7月分の航空券発券分から値上げの対象となりますので、7月の予約より6月中の予約の方が値上がり前の燃油サーチャージを反映するのでお得にご出発いただけます。」まずチケットの仕組みに注目です。国内線では、燃料費は、運賃に含まれています。一方で、国際線は燃料を多く必要とするので運賃とは別に「燃油サーチャージ」が加わり、この部分が値上がりします。ヨーロッパで最大1万8000円、アジアで数千円の値上がりです。基本的に国内大手航空会社は2か月ごとに「燃油サーチャージ」を見直し、すでに7月・8月の2か月間の値上げが決まっています。ポイントは発券のタイミングです。出発日は7月・8月でも6月中に予約し発券すれば、値上げ前の燃油サーチャージが適用されます。HISではそれ以外の方法として、燃油サーチャージのかからない航空会社、例えば、関西空港からLCCのジェットスターを利用したオーストラリアへの旅なども提案しています。9月以降に関しては燃油サーチャージが上がるのか下がるのかは、まだわかっていません。先行きが不透明です。安田女子大学国際観光ビジネス学科 佐藤 勝秀 教授によるとジェット燃料、ケロシンはガソリンと比べて精製する施設が少ないので、中東情勢が安定し原油が安くなっても供給されるまでには「時間がかかるだろう」とのことです。9月以降、原油が下がったとしても燃油サーチャージがすぐに下がるか、わからない。ですので、時間に余裕のある方はもう少し様子を見るのも一つの方法です。【2026年6月24日 放送】