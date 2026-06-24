強制隔離を定めた「らい予防法」が廃止され、ことしで30年。ハンセン病患者の追悼と名誉回復のための式典が22日に開かれました。全国の療養所にいる入所者の平均年齢は89.2歳となっています。

歴史を語り継ぐ人が減る中で、元患者の生き方を通してハンセン病を学ぼうとしている子どもたちがいます。



■楓の森小学校の児童

「（なんで監禁室にしたの？）緑が多かったから」

「恵楓園はね。緑なの。緑がたくさんあるっていうイメージが強い」





合志市にある国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園で絵を描いていたのは、隣にある合志楓の森小中学校の「楓の森恵楓園クラブ」の子どもたちです。



1958年に最大1734人が暮らしていた菊池恵楓園も高齢化が進み、現在は90人。語ることができる人が減り続けています。

「楓の森恵楓園クラブ」は、交流を通じてハンセン病問題への理解を深めてもらおうと、ことし4月に活動を始めました。





■楓の森小学校の児童

「（ なぜこのクラブに参加しようと思ったの？）学校で勉強してわからないこともたくさんあったので、もっとハンセン病とか恵楓園のことについて知りたいと思ったからです」



この日は入所者の話を聞くことに。近くの学校も含め16人の小中学生が参加しました。

話をしてくれるのは、入所者自治会長の太田明さん。子どもたちと同年代、8才の頃に恵楓園に入所しました。





■菊池恵楓園 入所者自治会 太田明会長

「年に2回ぐらい父親が面会に来るんですけど、父親が『家に帰ろう』と一言も言わないんですよ。父親の顔とか表情だとか話し方を見ていると『家に帰ってくるな』というような、そういうイメージが伝わってくるんですよ」



偏見や差別、そして行政との闘いの連続だったと語る太田さん。その中でも、学生時代は大好きな野球や勉強に打ち込みました。



■菊池恵楓園 入所者自治会 太田明会長

「野球部のメンバーと一緒に東北遠征した。これがもう一番の痛快な思い出でしたね。人間らしく生きたいと…そのためには何をすべきかということを教えてくれた。（菊池恵楓園は）そういう場所でしたよね」



話を聞いた子どもたちは。



■楓の森小学校の児童

「太田さんが大切にしている気持ちや考え方を教えてほしいです」



■菊池恵楓園 入所者自治会 太田明会長

「どういう環境の中でも自分自身、『自分なりの花を咲かせるような生き方』をすべきだということを思うんですよね。それぞれ能力があるので、精一杯自分の能力をその中で発揮できるような生き方」



■楓の森小学校の児童

「ハンセン病になっても精一杯生きようとしているのが伝わってすごく尊敬したし、自分もそうなりたいと思いました」

「楽しかったこととか、いい思い出もあるんだなとか、こういうことは恵楓園のいいところなんだなっていうのを知れてよかったです」



■菊池恵楓園 入所者自治会 太田明会長

「やはり地域との関係性をこれからも深めていきたい、広げていきたいと思っていますし入所者の生活を、暮らしを通して人としてどう生きるべきかとかいうことを同じ人間として感じ取っていただければありがたいなと思っています」