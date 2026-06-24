線状降水帯の発生で、北薩を中心に浸水などの被害が相次ぎました。24日あさからの各地の様子です。

（記者）「薩摩川内市の田崎町です。用水路があふれ、水が住宅に押し寄せています」

鹿児島県の薩摩川内市やいちき串木野市で、1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測し、北薩を中心に冠水などの被害が相次ぎました。

ボートで救助

（記者）「今ボートにのせられ、住民が助け出されました。赤ちゃんの姿も見えます」

薩摩川内市の永利町では、近くを流れる平佐川が午前10時ごろ、氾濫危険水位を超えました。溢れた水で住宅街が浸水し、取り残された住民らがボートで救助されました。

（助け出された住民）「家の中まで浸かっている。腰ぐらいまで」

こちらの女性は、夫と生後3か月の子どもと救助されました。

（助け出された住民）「家のまわりも川状態で流れも速く、とても避難できる状態じゃなくて。雨の災害の怖さ、みなさんが早く救助してくださって…」

土砂崩れに氾濫

薩摩川内市では、ほかにも。

（記者）「薩摩川内市です。民家の目の前まで土砂が迫っています」

県道沿いで土砂崩れが発生。

普段、川底が見えるほどの川内川の支流は、茶色くにごり氾濫。

隈之城川の支流もあふれ、赤く濁った水が住宅地に押し寄せました。

こちらは大人のひざの高さほどまで冠水。

ビニールハウスにも雨水が流れ、収穫期を迎えたコマツナも水に浸かってしまいました。

各地で被害

姶良市を流れる別府川の支流は濁流に。

近くの道路では路肩がおよそ10メートルにわたり崩れました。

さつま町では久富木川の増水や氾濫が見られ、いちき串木野市の市道ではがけ崩れが発生。

用水路は濁流のように田んぼにあふれ出しました。

車が浸水

北薩を中心に冠水などの被害をもたらした線状降水帯。

（車が浸水した住民）「この辺まで、約30分で。まいった。まだこれから台風もくるというので心配」

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