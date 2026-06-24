鹿児島市が整備を目指すサッカースタジアムについてです。県は市と交わした「『オール鹿児島」で取り組む」という合意について、「県の財政負担を前提するものではない」との考えを示しました。両者の温度差が表面化した形です。

（自民党 伊藤浩樹県議）「この莫大な整備費用を県、市、民間でどのように負担し、分担していくか」

鹿児島市は、サンロイヤルホテルの跡地と県立鴨池庭球場をサッカースタジアムの候補地にあげていて、概算の整備費を、サンロイヤルホテル跡地は293億円、庭球場敷地は215億円としています。

財政負担を前提としたものではなく…

きょう24日の県議会で、県は「『オール鹿児島』でスタジアム整備に取り組む」とした2019年の市との合意内容を示し、県の費用負担について次のように述べました。

（県観光・文化スポーツ部 桑代毅彦部長）「『オール鹿児島』は県としては、県の財政負担を前提としたものではなく、あくまでスタジアムの整備に向けて、県、市が連携して取り組んでいくこと、としたものと理解している」

財政負担をめぐり、鹿児島市の下鶴市長はこれまで、「県や民間を交えた『オール鹿児島』での費用負担が必要」との考えを強調。

県との隔たりが浮き彫りとなった形で、今後の協議の行方が注目されます。

・