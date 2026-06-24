浜田雅功に全員頭をしばかれる？ 新しい学校のリーダーズ KANON「叩かれて嬉しいのは浜田さんくらい」
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。6月22日（月）の放送では、ダウンタウン浜田さんのフェス「ごぶごぶフェスティバル2026」への出演を振り返りました。
――ダウンタウン浜田に頭をしばかれる
KANON：ダウンタウン浜田雅功さんのフェス「ごぶごぶフェスティバル2026」に出演させていただきました。大阪に行ってきました。
MIZYU：大阪万博の万博記念公園、東の広場。
SUZUKA：面白いメンツでね、湘南乃風さんにも久しぶりに会えたし。中盤戦ぐらいで出番があったんですけど、そのあとフィナーレも出たり、湘南乃風さんのステージにも急遽出ることになったりとかして、本当にまる1日フェスを満喫しましたね。
KANON：私たちのライブの時間が1番日光が強くて、晴れ女にも程があるくらい。
MIZYU：上履きを貫通して足の裏を火傷しました。
KANON：じりじりしたよね、ライブ中。
SUZUKA：てか！ 浜田さんに、わしら全員、叩かれたんですよ！
MIZYU：頭をしばかれました。
KANON：頭を叩かれて嬉しいのは浜田さんくらいだよね。
MIZYU：まずRINちゃんがね。
RIN：始めね、ライブ前にトークしているときに、刈り上げをいつの間にかなでなでされていたんですよ。「なでられてる！」って思っていたらバーン！ って。
SUZUKA：「なんで刈り上げとんねん」って、もう最高のツッコミやな！
RIN：嬉しかった〜！
SUZUKA：よかったね、ご利益ありそう。
KANON：めっちゃ楽しかったです。
SUZUKA：じゃあ、浜田雅功さん、まことに！
全員：Arigato!!!
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
パーソナリティのKANON
――ダウンタウン浜田に頭をしばかれる
KANON：ダウンタウン浜田雅功さんのフェス「ごぶごぶフェスティバル2026」に出演させていただきました。大阪に行ってきました。
MIZYU：大阪万博の万博記念公園、東の広場。
SUZUKA：面白いメンツでね、湘南乃風さんにも久しぶりに会えたし。中盤戦ぐらいで出番があったんですけど、そのあとフィナーレも出たり、湘南乃風さんのステージにも急遽出ることになったりとかして、本当にまる1日フェスを満喫しましたね。
KANON：私たちのライブの時間が1番日光が強くて、晴れ女にも程があるくらい。
MIZYU：上履きを貫通して足の裏を火傷しました。
KANON：じりじりしたよね、ライブ中。
SUZUKA：てか！ 浜田さんに、わしら全員、叩かれたんですよ！
MIZYU：頭をしばかれました。
KANON：頭を叩かれて嬉しいのは浜田さんくらいだよね。
MIZYU：まずRINちゃんがね。
RIN：始めね、ライブ前にトークしているときに、刈り上げをいつの間にかなでなでされていたんですよ。「なでられてる！」って思っていたらバーン！ って。
SUZUKA：「なんで刈り上げとんねん」って、もう最高のツッコミやな！
RIN：嬉しかった〜！
SUZUKA：よかったね、ご利益ありそう。
KANON：めっちゃ楽しかったです。
SUZUKA：じゃあ、浜田雅功さん、まことに！
全員：Arigato!!!
ごぶごぶフェスティバル2026— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) June 9, 2026 https://x.com/japanleaders/status/2064168102993203553?ref_src=twsrc%5Etfw
浜田CEO,皆様ありがとうございました🌤️
〈AG! SETLIST〉
1. じゃないんだよ
2. Change
3. Chanka Chanka
4. オトナブルー
5. Arigato
6. Oi AG!
7. Pineapple Kryptonite Remix
8. Fly High
9. One Heart#ごぶごぶフェスティバル https://x.com/hashtag/%E3%81%94%E3%81%B6%E3%81%94%E3%81%B6%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw @GGF_MBS https://x.com/GGF_MBS?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/uBEbJwVRQn https://t.co/uBEbJwVRQn
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※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624