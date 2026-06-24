MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。6月22日（月）の放送では、ダウンタウン浜田さんのフェス「ごぶごぶフェスティバル2026」への出演を振り返りました。

パーソナリティのKANON

ごぶごぶフェスティバル2026

浜田CEO,皆様ありがとうございました🌤️



〈AG! SETLIST〉

1. じゃないんだよ

2. Change

3. Chanka Chanka

4. オトナブルー

5. Arigato

6. Oi AG!

7. Pineapple Kryptonite Remix

8. Fly High

9. One Heart#ごぶごぶフェスティバル https://x.com/hashtag/%E3%81%94%E3%81%B6%E3%81%94%E3%81%B6%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw @GGF_MBS https://x.com/GGF_MBS?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/uBEbJwVRQn https://t.co/uBEbJwVRQn — ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) June 9, 2026 https://x.com/japanleaders/status/2064168102993203553?ref_src=twsrc%5Etfw

KANON：ダウンタウン浜田雅功さんのフェス「ごぶごぶフェスティバル2026」に出演させていただきました。大阪に行ってきました。MIZYU：大阪万博の万博記念公園、東の広場。SUZUKA：面白いメンツでね、湘南乃風さんにも久しぶりに会えたし。中盤戦ぐらいで出番があったんですけど、そのあとフィナーレも出たり、湘南乃風さんのステージにも急遽出ることになったりとかして、本当にまる1日フェスを満喫しましたね。KANON：私たちのライブの時間が1番日光が強くて、晴れ女にも程があるくらい。MIZYU：上履きを貫通して足の裏を火傷しました。KANON：じりじりしたよね、ライブ中。SUZUKA：てか！ 浜田さんに、わしら全員、叩かれたんですよ！MIZYU：頭をしばかれました。KANON：頭を叩かれて嬉しいのは浜田さんくらいだよね。MIZYU：まずRINちゃんがね。RIN：始めね、ライブ前にトークしているときに、刈り上げをいつの間にかなでなでされていたんですよ。「なでられてる！」って思っていたらバーン！ って。SUZUKA：「なんで刈り上げとんねん」って、もう最高のツッコミやな！RIN：嬉しかった〜！SUZUKA：よかったね、ご利益ありそう。KANON：めっちゃ楽しかったです。SUZUKA：じゃあ、浜田雅功さん、まことに！全員：Arigato!!!



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