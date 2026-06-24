MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。6月22日（月）の放送では、ダウンタウン浜田さんのフェス「ごぶごぶフェスティバル2026」への出演を振り返りました。


パーソナリティのKANON



――ダウンタウン浜田に頭をしばかれる

KANON：ダウンタウン浜田雅功さんのフェス「ごぶごぶフェスティバル2026」に出演させていただきました。大阪に行ってきました。

MIZYU：大阪万博の万博記念公園、東の広場。

SUZUKA：面白いメンツでね、湘南乃風さんにも久しぶりに会えたし。中盤戦ぐらいで出番があったんですけど、そのあとフィナーレも出たり、湘南乃風さんのステージにも急遽出ることになったりとかして、本当にまる1日フェスを満喫しましたね。

KANON：私たちのライブの時間が1番日光が強くて、晴れ女にも程があるくらい。

MIZYU：上履きを貫通して足の裏を火傷しました。

KANON：じりじりしたよね、ライブ中。

SUZUKA：てか！ 浜田さんに、わしら全員、叩かれたんですよ！

MIZYU：頭をしばかれました。

KANON：頭を叩かれて嬉しいのは浜田さんくらいだよね。

MIZYU：まずRINちゃんがね。

RIN：始めね、ライブ前にトークしているときに、刈り上げをいつの間にかなでなでされていたんですよ。「なでられてる！」って思っていたらバーン！ って。

SUZUKA：「なんで刈り上げとんねん」って、もう最高のツッコミやな！

RIN：嬉しかった〜！

SUZUKA：よかったね、ご利益ありそう。

KANON：めっちゃ楽しかったです。

SUZUKA：じゃあ、浜田雅功さん、まことに！

全員：Arigato!!!




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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624