本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜17:00〜20:00）。6月22日（月）の放送では、会議テーマ「チュニジア戦の裏では案件 〜私○○してました〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

※写真はイメージです

私はドラッグストアの店長をしているのですが、W杯の期間は、店長権限でより多くの試合を観戦できるようなシフトにしていました。しかし、あろうことか6月21日の午後1時から圧倒的人員不足に……みんなサッカーがあるので、希望休を出していたのです。そのため、私は試合時間丸かぶりの午前10時から午後11時まで、泣く泣くお仕事をしていました。試合中はお客さんがほとんどおらず「今頃みんなサッカーを観ているんだろうなぁ」と思いながら品出しをしていました。結果は後で知りましたが、推しの伊東純也選手もゴールを決めていて、とてもうれしかったです！なお、今週のスウェーデン戦は休みが取れて、朝から家族3人でテレビ観戦できるので、今からとても楽しみです！（千葉県 39歳 男性）私はチュニジア戦の裏で「チュニドラ戦」を観ていました。チュニドラとは、大ファンである中日ドラゴンズのこと。つまり、チュニジア戦の時間は、東京ドームで中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ戦を観戦していました。結果は、中日が大逆転勝利！ 気持ち良く東京ドームを後にしました。すると、東京ドームシティ内の施設でチュニジア戦のパブリックビューイングをやっていたそうで、その余韻がまだ残っており、中日と日本代表の両方の勝利を味わいながら家に帰ることができました。ちなみに、東京ドームのなかでもイニングの合間にチュニジア戦の速報が流れて、そこでも盛り上がりしていました（栃木県 50歳 男性）私は家族でうどん屋を営んでいます。日曜日は朝から混んでいたのですが、昼12時半を過ぎたあたりからだんだんお客さまが少なくなり、午後1時にはお2人のみとなり、そして、誰もいなくなりました。デリバリーの注文も全然入ってきません。そりゃ、こんなときはみんなでピザや寿司を食べながら盛り上がりたいですよね（笑）（東京都 48歳 男性）私はサッカーに興味がないので、チュニジア戦の裏で韓国旅行に行っていました！ 思い返してみれば、試合時間が帰国のタイミングと重なっていたせいか、いつもより公共交通機関なども少し空いていたような気がします。また、次回の試合がおこなわれる26日（金）に、会社の会議の予定を入れようとしたんです。それで、メンバーの予定を確認したら、皆さん「8時から10時まで」が空いていたので、「ここだ！」と思って入れようとしたら、上司から真顔で「そこ、サッカーの試合があるよ」とツッコまれました。まさか、仕事のスケジュールまでサッカーに支配されるなんて……。そんなところまで気にしなければいけないのかと思わず笑ってしまいました（東京都 30歳 男性）



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＜番組概要＞番組名：Skyrocket Company放送日時：毎週月曜〜木曜17：00〜20：00パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

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