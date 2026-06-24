昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花（２３）が最新ショットを公開した。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「岡山練習→到着」とカナダの国旗を記して複数枚の写真をアップ。愛称「りかしん」でアイスダンスのペアを組む西山真瑚とのツーショットや練習の様子を披露している。

この投稿にフォロワーからは「息ぴったり！どんどん凄くなっていくー！」「お２人のサイズ感がちょうど良い」「お二人の魅力が更に増しています」「だんだん息があってきて惹き込まれます！！」「梨花ちゃん可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。

紀平は２０２０年１１月に嘱託社員としてトヨタ自動車に入社し、所属先も「Ｎ高東京」から「トヨタ自動車」に変更していた。競技では昨年９月にＳＮＳで「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました」とアイスダンス挑戦を報告。同１２月の全日本選手権は４位となり、ミラノ・コルティナ五輪を逃したが「２０３０年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目標に掲げている。最近では、たびたびＳＮＳにプライベート姿を載せ、大人な雰囲気にイメージが変わった様子が話題となっている。