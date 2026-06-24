上半期の古馬短距離王決定戦は１２頭（ＪＲＡ５頭、南関東５頭、他地区２頭）によって争われ、横山和生騎手が騎乗した２番人気でＪＲＡのロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）が勝利。最後の直線で早めに抜け出し、初のＪｐｎ１タイトルを獲得した。勝ちタイムは１分２５秒３。

同馬は芝のデビュー戦で８着だったが、ダートに矛先を変えた２戦目で初勝利。重賞初挑戦となった昨年の根岸Ｓで２着に入ると次戦、名古屋に遠征したかきつばた記念で重賞初勝利。６歳を迎えた今年は根岸Ｓを勝利後、高知の黒船賞４着、船橋のかしわ記念で３着と惜敗が続いたが、全７勝中６勝を挙げている１４００メートルで強敵を退けた。

１番人気でＪＲＡのウィルソンテソーロ（川田将雅騎手）が追い込んで２着、３着は８番人気で大井所属のイグザルト（矢野貴之騎手）だった。

安田翔伍調教師（ロードフォンス＝１着）「調教助手時代に携わらせていただいたロードカナロアの産駒でＪｐｎ１を勝てて、ゴール板を入った時に涙が出ました。１、２月の寒い時期と比べると、ちょっと活発さは足りないかなと感じたが、まだそんなに酷暑にはなっていないので、例年より活気ある動きはできていましたし、返し馬を見てもいい雰囲気でした。ジョッキーにほとんど任せてはいたが、難しいコースではあると思っていたので、この枠を生かしつつ気をつけて乗ってほしいと伝えました。ロードカナロア（産駒）は能力の高さを調教でもレースでも出すが、ロードフォンスは調教ではそんなに目立った動きをしないし、精神面もデリケートなところがあります。それでも競馬ではしっかり走ってくれる。似ているところは毛色と懐っこいところ。例年は秋の始動に備えて、上半期に体力を使いきることを懸念してきたが、今年は勝負に出てもと出走しました。暑いなか頑張ってくれたので、まずは消耗度合いや回復の程度を見た上でになりますが、海外も選択肢の一つではありますが、考えていきたいです」