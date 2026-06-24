◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）

中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が、５回１死満塁のピンチを作って降板した。

不運な形で先制点を与えた。２回２死一塁から梶原に中前打を献上。一塁走者の宮下が一気に三塁を狙うと、中堅手・岡林が三塁に送球。その間に、二塁を狙った打者走者の梶原を一、二塁間で挟んだ。だが、梶原にタッチしようと一塁手・サノーと、二塁カバーに入った三塁手の石川昂に送球する間に宮下が本塁へスタートを切り、先制点を許した。

３回には、牧に６号ソロを被弾した。２点ビハインドの５回には、１死から東を中前打で出塁させると、勝又に中堅フェンス直撃の二塁打で続かれ、１死二、三塁とピンチを広げた。この日、一発を浴びた牧に、内角直球を中前に運ばれる適時打で３点目を奪われた。度会への四球で満塁とすると、４番・佐野にも１０球粘られた末に、押し出しの四球で４点目を許した。ここで、井上監督が交代を告げた。

２番手・伊藤茉央投手は、筒香を二ゴロに打ち取るも、併殺崩れの間に追加点を与えたが、最後は松尾を三邪飛に打ち取った。

自身３勝目をかけて先発した桜井は、４回１／３を９８球、７安打５失点で降板した。