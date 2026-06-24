武道キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、午前を中心に晴れましたね。



平島気象予報士

そんな中、心安らぐ香りを求めてラベンダー畑を訪ねました。夏の訪れを告げる、鮮やかな紫色のじゅうたん。富山市池多の「ハーブ・ファーム富夢創野」です。



丘陵地に広がる敷地には、ラバンディン系のラベンダーなど、およそ800株が植えられています。





武道キャスター映像越しでも香りが漂ってきそうですね。ハーブ・ファーム富夢創野 有澤久志さん「きょうは、本当に色が出てて、花も半分くらい咲いてきているので、非常にいい時期になってきたなと思います」園内ではいま、ラベンダーの摘み取り体験が行われていて、多くの人が楽しんでいました。来場者「本当にいい香りです。これ」「緑の中で楽しんでやってまいす」「私、花屋をしてるんですけど、こんな体験はめったにすることはないので楽しいです」「アロマオイルとか好きなので、本当の匂いに癒やされて、今日はハッピーです」武道キャスターラベンダーの香りは、リラックス効果が期待できて、好きな方も多いですよね。映画の「時をかける少女」では、タイムリープのきっかけが、ラベンダーの香りでしたね。平島気象予報士この富夢創野は、来年で開園30年を迎えます。ハーブ・ファーム富夢創野 有澤久志さん「富夢創野って漢字で富山の富に、夢に、創立の創に野原の野で、富山で夢を創り始めるフィールド、農園を創りたいっていう思いでつくった」平島気象予報士実は、私20年ほど前に、有澤さんを取材していました。武道キャスターまさに「時をかける」ですね。平島気象予報士オープン当時、ハーブ専門の農園は県内で珍しく、当初は厳しい経営でした。それでも有澤さんは、努力を惜しまずハーブと向き合ってきました。ハーブ・ファーム富夢創野 有澤久志さん「年々、進歩していくんで自分の中でも。だから今はベストだと思っていても、結局何年か経つと、あの当時あんな効率悪いことをやっていたとなるんでしょうけど、一生懸命やっての失敗は、ぜんぜん失敗ではないと思うので」平島気象予報士時が経っても、懸命に取り組む有澤さんの姿は変わりません。今では「富山県のラベンダー畑といえば富夢創野」と言われるまでになりました。ハーブ・ファーム富夢創野 有澤久志さん「10年前にも本人は言ってましたけど、今までの失敗も含めての経験がやはり蓄積されて今の富夢創野がある」平島気象予報士オープンから来年で30年。有澤さんは、地域の人たちの支えがあったからこそ、やって来れたと振り返ります。ハーブ・ファーム富夢創野 有澤久志さん「僕が30年前に入ってきたときに、いろいろ農地を探していただいたりとか、いろいろ助けていただいた方がいます。僕のように外から入ってきて、いろんな夢を持って入ってきて、この地でやりたいという方を受け入れたいと思っている。30年経ったことによって次は僕がその役割をしていく番にきたと、自分では思っている」平島気象予報士冒険心と夢を忘れない少年「トムソーヤ」のように、有澤さんの挑戦は、これからも続きます。武道キャスターきょうは日差しが届きましたが、あすは天気が下り坂ですね。台風の動きも気になります。平島気象予報士では、台風の最新情報です。現在、日本の南には2つの台風があります。まずは台風8号についてです。進路予想が26日の午後３時以降、なくなっています。これは、台風8号が今後あまり発達せず、熱帯低気圧に変わるためです。一方、台風7号は、沖縄の南を北上しており、県内にもっとも近づくのは27日土曜日の午後になる見込みです。台風がまだ離れていても、梅雨前線の活動が活発となり、激しい雨となるおそれがあるので、注意が必要です。武道キャスター今後の台風情報に注意して、大雨や風への備えを早めに進めておいてください。