FIFAワールドカップ2026。日本代表はあさって、決勝トーナメント進出をかけグループステージ第3戦のスウェーデン戦に臨みます。その日本代表の胸に輝くエンブレムが、日本サッカー協会のシンボル「ヤタガラス」です。



日本の神話に登場する三本の足を持つカラスで、これを祭る富山市の神社には多くのサポーターが必勝祈願に訪れ、盛り上がりをみせています。





いま波に乗っているサッカー日本代表。一方、富山でもー。森本記者「こちらの神社に祭られている八咫烏。サッカー日本代表のユニフォームを身にまとっています」富山市の「奥田神社」です。物事を良い方向に導くとされる「八咫烏」をご神体として祭っています。日本サッカー協会のエンブレムとして、ユニフォームにも描かれている、まさに日本代表の「象徴」。その縁で、この神社では2014年ブラジル大会から毎回、応援しています。手水場には「サムライブルー」を意識した青色のアジサイ。そして、拝殿には代表のユニフォーム。参拝に訪れた人がエールを書き込んでいます。ワールドカップをきっかけに、神社には通常の2倍から3倍の参拝客が訪れているそうです。奥田神社 二宮啓宮司「私自身遊び心があって『うちの神様に皆さんの想いを 応援メッセージを書いていただいて、八咫烏に着せたらどうなるんだろう』という想いで、このような形を取りました」参拝客「とにかく勝ってほしいという思いでお参りしました」「ワールドカップ 日本が1位でしょ」森本記者「ヤタガラス効果も？」参拝者「あります、ぜひ頑張ってほしい。ワールドカップが盛り上がっているのでぜひ勝ってほしいと思う。力少ないけどお祈りに来ました」奥田神社 二宮啓宮司「とにかくけがをしないで、そして全力を出し切って。全力で物事に当たるというのはとても美しいこと。もちろん勝ってほしいけど全力の姿を国民に見せてほしい」日本代表の決勝トーナメント進出がかかるグループステージ第3戦、スウェーデンとの試合は、日本時間のあさって26日午前8時キックオフです。