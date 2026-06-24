24日朝に鹿児島で線状降水帯が発生するなど、梅雨前線の活動が活発になっています。そして、日本の近海には“ダブル台風”が発生。週末にかけ、本州でも警戒が必要です。

【CGで見る】いつ、どこで雨に警戒？週末の雨の予想

あす(25日)は九州北部で大雨か、線状降水帯発生の恐れも

坂口愛美 気象予報士：

24日午後5時50分時点の雨雲の様子を見ますと、活発な雨雲の中心は四国にあります。



また、活発な雨雲は九州の西にも控えており、これがかかってくることで、日付が変わる頃〜明日（25日）午前中を中心に九州北部で大雨となり、線状降水帯が発生する恐れも出てきています。

【線状降水帯発生のおそれ】

▼福岡・佐賀・長崎 あす未明〜朝

▼大分・熊本 あす明け方〜昼前

雨の警戒はいつ、どこで？

坂口 気象予報士：

台風の進路図を見ますと、ダブル台風のうちの1つ「台風8号」は、日本に近づく前に熱帯低気圧に変わる見込みです。ただ雨の降り方には注意が必要です。

「台風7号」は26日(金)に沖縄に最も近づいたあと、27日(土)にかけて本州付近に近づいてきそうです。

いつ、どこで雨に警戒が必要なのでしょうか。

27日(土)朝〜昼の時間帯に、西日本に台風7号が最接近となりそうです。そのため、台風本体の活発な雨雲がかかってきます。



一方で、東日本にも台風8号から変わった熱帯低気圧の雲がかかってきそうです。

そのあと、27日(土)夕方〜28日(日)朝にかけて、東日本にも台風7号の雲がかかってきそうです。