【6月24日の契約情報】CS出場クラブ間での移籍発表…海外から“Bリーグ初参戦”も
6月24日、Bリーグ各クラブから2026－27シーズンへ向けた選手契約に関する情報が発表された。
秋田ノーザンハピネッツは、サンロッカーズ渋谷からトロイ・マーフィージュニアを獲得した。同選手はSR渋谷とは複数年契約を締結していたが、双方合意のもと契約を解除し、秋田へ移籍することになった。
千葉ジェッツは、越谷アルファーズから菅原佳依を獲得。23歳の若手フォワードにとっては新天地でBプレミア初年度に臨むことになった。
その他の移籍情報では、シーホース三河が琉球ゴールデンキングスから平良彰吾を獲得した。2024－25シーズンに当時B3だった横浜エクセレンスからB1琉球へ期限付移籍し、その後完全移籍を果たした小兵ガード。チャンピオンシップ出場クラブ間での移籍となった。
また、横浜ビー・コルセアーズがキャメロン・マクガスティ、滋賀レイクスがゼイビア・スニードとの新規契約を発表。欧州で実績を残したスコアラーと、NBA経験を持つ万能フォワードが、それぞれBリーグ初参戦を果たす。
6月24日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。
◆■6月24日のBリーグ契約情報
＜選手＞
トロイ・マーフィージュニア（秋田／SR渋谷から移籍）
菅原佳依（千葉J／越谷から移籍）
キャメロン・マクガスティ（横浜BC／ロンドン・ライオンズから移籍）
ゼイビア・スニード（滋賀／ハポエル・エルサレムから移籍）
ヴォーディミル・ゲルン（大阪／契約継続）
髙比良寛治（長崎／秋田から移籍）
土屋アリスター時生（長崎／秋田から移籍）
平良彰吾（三河／琉球から移籍）
村上慎也（山形／契約継続）
＜スタッフ＞
山宮厳己（岩手AC／契約継続）
山邉大心（立川TAC／名古屋Dから移籍）
玖田将夫（三重HC／契約継続）
田中秀吾（立川AC／東海大学から加入）
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