ももいろクローバーZの玉井詩織（31）が6月20日、Instagramに更新。サッカーW杯の日本対オランダ戦を現地観戦した際のオフショットを公開し、大きな反響が寄せられている。

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「念願の！W杯！」というコメントと共に投稿されたのは、スタジアムの前でキュートなポーズを決める玉井のソロショットだ。日本代表ユニフォームにミニスカートを合わせた玉井は、「JAPAN」と書かれたブルータオルを大きく掲げた。試合は、強豪オランダに2―2の引き分け。激闘を生観戦した玉井は、「ずっとワクワクが止まらなかった！」と興奮冷めやらぬ様子をつづっている。

【画像】日本戦を現地応援した玉井詩織（画像は玉井詩織のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ありえないほど可愛い」「普通に天使」「勝利の女神ですやん」「しおりん現地組だったんかー！」「念願叶ってよかったねぇ」「身バレしたりしないのかな？」「しーちゃんめっちゃ可愛い」「しおりんの応援が効いたんだね」といったコメントが寄せられている。