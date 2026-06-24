【日本代表のスウェーデン戦推奨スタメン】３バックは“総入れ替え”。久保不在のシャドーは誰を起用すべきか。右WGは堂安ではなく…
北中米ワールドカップの初戦で、強豪オランダと２−２で引き分けた日本代表は、続くチュニジア戦に４−０で大勝。現地６月25日には、グループステージ突破を懸けてスウェーデンと対戦する。
では、ダラスでの決戦にどんなスタメンで臨むべきなのか。
GKの鈴木彩艶はもちろん不動。チュニジア戦では冨安健洋、板倉滉、伊藤洋輝が担った３バックは総入れ替えで、渡辺剛、谷口彰悟、そして鈴木淳之介とした。
なぜ完封した最終ラインをいじるのか。１位から２位で通過すれば、中３日でラウンド32を戦わなくてはならない。相手は王国ブラジルかアフリカ王者モロッコになる可能性が高く、文字通りの大一番だ。この試合とセットで考える必要がある。
渡辺と谷口はオランダ戦で先発した後、チュニジア戦で出場がなかったため、疲れはなく、元々のファーストチョイスだったため、先発復帰は当然。また、伊藤は２試合連続スタメンで、怪我のリスクを回避したいため、ここで鈴木淳之介を起用しておきたい。
ダブルボランチは、チュニジア戦と同様に田中碧と佐野海舟。フル出場しているのが気にはなるが、その試合と同様に鎌田を左シャドーで使いたいため、この２人に託す。途中から瀬古歩夢を入れて、休ませる展開になれば理想的だ。
右ウイングバックには状態のいい菅原由勢を推したい。久保建英の欠場が決定しているため、ここ２試合は守備で奮闘した堂安律は右シャドーに回す。空中戦では菅原の方に分があるため、高さ対策にもなるだろう。
左ウイングバックは中村敬斗で変更なく、左シャドーは２試合連続ゴール中の鎌田大地だ。
１トップはチュニジア戦で２ゴールの上田綺世を外す手はないだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
では、ダラスでの決戦にどんなスタメンで臨むべきなのか。
GKの鈴木彩艶はもちろん不動。チュニジア戦では冨安健洋、板倉滉、伊藤洋輝が担った３バックは総入れ替えで、渡辺剛、谷口彰悟、そして鈴木淳之介とした。
渡辺と谷口はオランダ戦で先発した後、チュニジア戦で出場がなかったため、疲れはなく、元々のファーストチョイスだったため、先発復帰は当然。また、伊藤は２試合連続スタメンで、怪我のリスクを回避したいため、ここで鈴木淳之介を起用しておきたい。
ダブルボランチは、チュニジア戦と同様に田中碧と佐野海舟。フル出場しているのが気にはなるが、その試合と同様に鎌田を左シャドーで使いたいため、この２人に託す。途中から瀬古歩夢を入れて、休ませる展開になれば理想的だ。
右ウイングバックには状態のいい菅原由勢を推したい。久保建英の欠場が決定しているため、ここ２試合は守備で奮闘した堂安律は右シャドーに回す。空中戦では菅原の方に分があるため、高さ対策にもなるだろう。
左ウイングバックは中村敬斗で変更なく、左シャドーは２試合連続ゴール中の鎌田大地だ。
１トップはチュニジア戦で２ゴールの上田綺世を外す手はないだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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