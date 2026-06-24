川西拓実（JO1）ソロEP『Sketch』に込めた想いや制作時の心境などを綴ったライナーノーツ公開

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JO1の川西拓実が6月24日にリリースしたソロオリジナルEP『Sketch』のライナーノーツを公開した。

■人生や日常、夢や希望をテーマにした全6曲を収録

川西にとって初のソロオリジナルEPとなる『Sketch』は、これまでの打ち込み主体のサウンドから一転、全6曲を生楽器を基調としたサウンドで構成。アコースティックやバンドサウンドなど多彩なアレンジに挑戦した他、楽曲ごとに歌声の表情やアプローチを変えることで、それぞれの世界観を描き出している。

ライナーノーツでは、人生や日常、夢や希望をテーマにした全6曲について、川西本人がそれぞれの楽曲に込めた想いやメッセージを綴っており、生きることへの向き合い方や何気ない幸せの大切さ、制作背景や制作時の心境などが語られている。日々の出来事や身近な感情に目を向け、あらゆる人に寄り添う視点を大切にしてきた川西らしさが表れており、聴く人それぞれが自身の感情と重ねながら楽しめる作品となっている。

また、リリースを記念してStationheadでのListening Partyの開催も決定。Listening Partyは、6月24・25・27日に実施され、6月27日には川西もリアルタイムで参加する。詳細はJO1オフィシャルサイトなどで確認しよう。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「今日も満点で満天じゃない」

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL EP『Sketch』

【トラックリスト】

01. 今日も満点で満天じゃない

02. 平凡

03. GIVE ME FIVE

04. ハルカゼ

05. ずっと、ずっと、生きていけますように。

06. 一生物

■関連リンク

『Sketch』のライナーノーツ

https://cloud.jo1.jp/news/detail/6048

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/