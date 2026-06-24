6月24日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充 ――――――――――――――



ｇｕｍｉ <3903> [東証Ｐ] 決算月【4月】 6/24発表

26年10月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律500円分のQUOカードを贈呈する。翌期以降の中間期（10月末）における株主優待の実施については未定。



■変更 ――――――――――――――



ニチレイ <2871> [東証Ｐ] 決算月【12月】 6/24発表

決算期変更に伴い、株主優待制度の基準日を毎年12月末（従来は3月末）変更する。



■特別優待 ――――――――――――



フルッタフルッタ <2586> [東証Ｇ] 決算月【3月】 6/24発表（場中）

2期連続黒字化を記念した特別株主優待を実施。26年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律2000円相当の自社商品を追加で贈呈する。



株探ニュース