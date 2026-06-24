今年もお中元の季節がやってきました。鹿児島市の百貨店にお中元の特設会場が設けられ、様々な贈り物が並んでいます。



鹿児島市の山形屋に24日お中元大ギフトセンターが開設されました。さつまあげや白くまといった鹿児島ならではの贈り物など、約1500点が取りそろえられています。



（永田莉紗アナウンサー）

「今年は国立博物館や国立美術館とコラボした贈り物も初登場しています。夏の景色や風物詩などをモチーフにした作品がパッケージになっているんです」





国立博物館、国立美術館とのコラボ商品など1500点のうち、183点は新商品です。（山形屋 食品統括部長・島田竜二さん）「パッケージを楽しんでいただくというのも1つの楽しみ方だと思っている。このお中元でしか取り扱わないブランド、商品もあるので、ご自分用、自家需要という部分でもご利用はあるかと思う」また今年の人気トップ3の予想はゼリーなどの洋菓子、ビール、アイスクリーム。猛暑の影響で、ゼリーやアイスクリームといったひんやりスイーツの人気が年々高まっているそうです。訪れた人たちは大切な人やお世話になった人への贈り物を選んでいました。（訪れた人）「娘に宇都宮にいるものだから。これが大好き」Q何を買うんですか「いちにいさん、お肉です。豚しゃぶ。喜んでくれるものですから」（訪れた人）「（孫が）チョコレートが好きで、いつもチョコレート送る。孫は喜んでくれる。ありがとうって」山形屋のお中元大ギフトセンターは8月4日まで開かれています。