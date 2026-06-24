6月23日、『ぽかぽか』（フジテレビ）に出演したのは元外資系銀行員で「ビキニ・フィットネス」の女王、タレントの安井友梨。ビキニ・フィットネスとはボディビルのジャンルのひとつだが、筋肉の大きさではなく、全体のバランスや全身のシルエットを中心に採点されるフィットネス競技だ。

「安井さんは現在42歳で、オーストラリア・ニュージーランド銀行名古屋支店や東京支店に勤務していた元銀行員です。30歳でダイエットを始めたときに競技としてのビキニ・フィットネスに出会い、本格的なトレーニングを開始。10カ月で日本チャンピオン、35歳でアジアチャンピオンに輝きます。JBBF（公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟）オールジャパンフィットネスチャンピオンシップスでは2016年から2023年まで8連覇。2023年にはアーノルド・クラシック・ヨーロッパで年齢別、身長別、無差別級の3冠を達成。さらにIFBB（国際ボディビルディング・フィットネス連盟）世界フィットネス＆ボディビル選手権の172cm以下級で優勝するなど、世界的な活躍をしています」（芸能記者）

今回の放送には友人であるプロゴルファーの古閑美保といっしょに出演。ふたりの生活に密着するVTRが流れ、安井のトレーニング風景も紹介された。

「スタジオではピッタリしたピンクのミニ丈パンツと、白いショート丈のトップスで健康的なプロポーションを披露しました。トレーニングでもピンクのウェアで90kgのデッドリフトを披露するなど、その肉体美を存分に見せつけていました」（前出・記者）

Xでは、小麦色の肌に引き締まった体型、ナチュラルな笑顔の安井を絶賛する声が多数あがった一方、

《安井友梨さんスタイル良すぎて》

《身体は引き締まっているけど、胸もあるんだから目のやり場に困るよ》

など困惑するユーザーも見られた。

「お昼の情報番組にしては露出多めの服装だったので戸惑うコメントが散見されますが、“健康的なお色気”は需要があります。明るいキャラクターも支持されており、さらに人気が出そうですね」（前出・記者）

フィットネスの伝道師としてさらなる活躍が期待されそうだ。