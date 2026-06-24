お正月の風物詩“箱根駅伝”を、選手側とテレビ局側、2つの視点から描く、10月放送のドラマ『俺たちの箱根駅伝』。アナウンサー役に俳優の竹中直人さん（70）と戸塚純貴さん（33）が決定しました。

今回、竹中さんは気難しいベテランアナウンサーを、戸塚さんはテレビ局の看板アナウンサーを演じます。また、ドラマには実際に箱根駅伝の実況を長年担当している、日本テレビの蛯原哲アナウンサーも出演。新たに出演が決定した3人が、主演の大泉洋さん（53）とともにインタビューに応じました

撮影を振り返り、戸塚さんは「今回初めてアナウンサーの役をやらせていただきましたけれども、『ZIP!』という番組で（曜日パーソナリティーとして）水曜日を担当させていただいて、その経験がちょっと今回生かされたかな」と話しました。

一方、竹中さんは「蛯原さんが厳しいんですよ。普段のしゃべり方から気をつけてしゃべらないといけない。丁寧に1音1音ゆっくりと的確に伝わるようにしゃべるように…」と、撮影での蛯原アナの様子を再現すると、蛯原アナは小声で「一言も言ってない…」と否定。

しかし、竹中さんの悪ノリはさらにエスカレート。「現場では…」と言いながら、カメラに向かって蛯原アナの顔マネという“にらみ顔”まで披露すると、隣の大泉さんから「またウソ言ってるんですか！」とツッコミが。

その後も「僕もアナウンサーの役は初めてだったので」と話し続ける竹中さんに、大泉さんが再び「確認するけど、全部ウソだったんですね？」と問い詰めると、竹中さんはついに「全部ウソだ！」と告白。共演者は笑いに包まれました。

（6月24日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）