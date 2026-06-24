B型肝炎訴訟の弁護団の口座から、約9300万円を横領した元弁護団長の男に対し、弁護団が損害賠償を求める訴訟を起こしました。

【写真を見る】B型肝炎訴訟の “元弁護団長” を提訴 弁護団口座から着服・約9300万円の損害賠償請求 弁護士の元妻にも連帯賠償 熊本

元妻にも連帯して賠償するよう求めています。

経緯は――

内川寛 元弁護士は、2018年から2023年の間に、弁護団長として管理していた「全国B型肝炎訴訟 熊本弁護団」の口座から、約9300万円を着服したとして去年8月、懲役6年の判決を受け、確定しています。

今回、約9300万円の損害賠償を求め、提訴した弁護団によりますと、内川元弁護士は弁護団長を務めていた2011年から2023年の間、弁護団の銀行口座や会計を実質的に管理していたということです。

元妻にも連帯賠償求める

弁護団は、当時会計を担当していたとして内川元弁護士の元妻である田中真由美弁護士にも連帯して賠償するよう求めています。

田中弁護士の事務所は、RKKに対し「取材はお断りしている」としています。