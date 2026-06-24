私たちの声を県政に届ける県議会議員。地域ごとの選挙区で議員の数が決まっていますが、「定数」が変更されます。

天草市と天草郡の選挙区は3人から2人へ。熊本市中央区・東区・北区がある熊本市1区は、12人から13人にひとり増加します。

今後、天草の人たち声はきちんと届けられるのでしょうか。定数が削減される天草の議員の受け止めは。



24日に最終日をむかえた6月定例県議会では、議員定数の一部を改正する条例案が提出されました。

公職選挙法に基づき、県議会議員の定数は条例で人口に比例して定められています。



天草市・天草郡区の定数は3人でしたが、去年の国勢調査を踏まえると定数が2人の上益城郡区や菊池郡区の方の人口が多くなるなど見直しが必要になっていました。



このため改正案では、県内全体では49人の定数を維持した上で「天草市・天草郡区」を3人から2人へ。熊本市中央区や東区・北区がある「熊本市第1区」は12人から13人にひとり増すこととしました。



県議会で議論が進められてきた定数の変更。これまでに大きな反対の声は上がらず、24日の県議会本会議で条例案は可決されました。人口減少と熊本都市圏への集中が進む県内。天草選出の現役の県議は議員定数の基準について、人口だけでははかれないものがあると漏らします。



■天草市・天草郡選出 池田和貴県議

「天草自体が面積がかなり広いのと離島を抱えている。なかなか法律の中で広さなどの地域の状況を書いていることはないので33人でやってきたことを2人でやるのはこれまで以上に負担を克服するということをやっていかきゃいけない」



議員定数の変更は、来年春を予定している統一地方選の県議選から適用されます。