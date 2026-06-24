ロックスター・ゲームスは6月24日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用オープンワールドクライムアクションゲーム「グランド・セフト・オートVI」について、アルティメット版の内容を公開した。

「アルティメット・エディション」には、UE版限定となる乗り物、武器、アパレル、ショップなどが収録される。中でもシリーズ初の試みとなる限定ショップは、アルティメット・エディション限定のショップがゲーム内に登場するという試みで、タトゥー店、美容院など、複数用意される模様だ。

また、電子版を予約購入した人は全員が「GTA＋」1カ月分をもらえる。「GTA＋」にはには前作「グランド・セフト・オートV」を含む同社のタイトルが含まれているため、実質無料で遊べるようになる。

なお、「アルティメット・エディション」の内容については以下にまとめる。

□「グランド・セフト・オートVI」のページ

「アルティメット・エディション」特典内容

Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25.



Learn more about the Ultimate Edition and pre-order bonuses at https://t.co/XPwC8URCQ4. pic.twitter.com/DKe11NcRwb - Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026

乗り物：グロッティ チーター(95年式) 武器：ホーク・アンド・リトル、モーガンリボルバー 武器専用バリエーション：ジェイソンのジラルディ ES9ピストルとルシアのクローゼ K17ピストルに緻密な彫刻を施したもの 外見：バイスシティスタイル（コスチューム、タトゥー） 乗り物：ジェイソンの隠れ家の乗り物（ミリタリー調バイクのディンカ エンデューロやクレスト カヤック） チューニングキット：ガナードレトロビルド（ジェイソン愛用ローライダーピックアップトラックのヴァピッド ガナード用） チューニング・ショップ「ライドアウト・カスタム」 美容院「サラズ・ユニセックスサロン」 水上の乗り物：シッツ スクアーロ 衣料品店「ストック305」 乗り物＆ガレージ：ヴァピッド ドミネーターバギー(67年式) タトゥーショップ「エレクトリック・ファングタトゥー」 チューニング・ショップ「ワンアイド・ウィリー」 外見：グッドタイムグッズ ギャングの拠点「PTT YOUNGIN$の違法物品倉庫」 特別依頼「クラシックカー・コレクション」

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