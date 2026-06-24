ソフトバンク・正木の打球速度がメジャー級

日本のプロ野球で誕生した“時速188キロ弾”にファンの驚きが止まらない。X上に「バケモン」「スタントンじゃん」「メジャー行け」とコメントが並んだ。

24日に行われたソフトバンク―オリックスに、ソフトバンクの「1番・一塁」で先発出場した正木智也は初回、田嶋大樹投手から先頭打者弾を放った。内角のカットボールを豪快に引っ張ると、爆速のライナーが約3秒後に左翼ポールを直撃する一撃。更に驚きは、NPBの公式データアプリ「NPBプラス」によると、この打球が時速188.5キロを記録したのだ。

試合を配信した「DAZN」が「プレイボール直後の衝撃 正木智也 先頭打者ホームラン キャリアハイの8号弾 打球速度は脅威の188キロ」と公式Xに動画を公開すると、ファンからのコメントが並んだ。

「打球速度王子」

「神！！」

「これ切れないのヤバいな」

「声が出たよ」

「バケモン」

「ひ、188…？」

「スタントンじゃん」

「交流戦から思ってたけどバケモンやんこの選手、メジャー行け」

米大リーグのデータサイト「ベースボール・サバント」によると今季、大リーグでも時速188キロ（約116.8マイル）を上回る本塁打は、パイレーツのオニール・クルーズが4月22日のレンジャーズ戦で放った1本（116.9マイル＝約188.1キロ）しかない。日本の26歳がこれを上回ったことになる。



（THE ANSWER編集部）