撮影OKで本物と見比べられるミニチュアパン展！「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」

記事ポイント 人気クリエイター52組が町田エリアに初登場全作品撮影OK・本物のパンとの見比べ展示あり展示の世界観をそのまま持ち帰れる限定グッズ販売 人気クリエイター52組が町田エリアに初登場全作品撮影OK・本物のパンとの見比べ展示あり展示の世界観をそのまま持ち帰れる限定グッズ販売

BACONは、ベーカリーやスイーツに特化した合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」を2026年7月3日(金)から開催します。

累計30万人以上を動員した「ミニチュア写真の世界展」から誕生した本展が、町田エリアへの初上陸となります。

人気クリエイター52組による精巧なミニチュアパン・ベーカリー作品の展示に加え、限定グッズ販売や実際のパンとの見比べ展示も展開予定です。

「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」

企画展名：ミニチュアベーカリーの合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」開催日時：2026年7月3日(金)〜7月20日(月・祝) 午前10時30分〜午後7時会場：町田モディ 4Fカレンダリウム（東京都町田市原町田6-2-6）入場料：800円／3歳以下は入場無料出展者：52組

「ミニチュアベーカリーの世界展」は、BACONが企画するミニチュアアートの合同写真展＆物販展「ミニチュア写真の世界展」から誕生した、ベーカリーやスイーツに特化した展覧会シリーズです。

今にも香りまで漂ってきそうなベーカリー作品だけを集め、まるでミニチュアのベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気が広がります。

館内はすべて撮影可能で、お気に入りの作品をさまざまな角度から撮影できます。

SNSで話題の人気クリエイター作品が一堂に

「GuuRe.8」による新作『ミニチュアドーナツ』は、種類豊富なミニチュアパンをリース状に組み上げた作品です。

細部まで丁寧につくり込まれたパンの表情が見どころで、迫力満点の仕上がりになっています。

「Red Tabby」は、ハードパン専門店をイメージした新作『ポプラベーカリー』を披露します。

焼きたてのパンの香りまで感じられるような温もりあふれる世界観が特徴です。

「ことなのうそっこ食堂」による『ミニチュアサンドイッチ屋さん』では、パンの質感や焼き目の繊細な表現に加え、彩り豊かな具材の再現にも注目です。

思わず手に取りたくなるほどリアルな仕上がりになっています。

「ちゃきぴこ」「amoureuse」「A’s cafe」「sou_miniature」の展示作品

会場には、ちゃきぴこ・amoureuse・A’s cafe・sou_miniatureなど多彩なクリエイターによる展示作品も並びます。

sou_miniatureは焼き色や質感、細かな表現に至るまで精巧につくり込まれ、SNSでも「本物と見間違える」と話題を集めています。

クリエイターそれぞれが異なるベーカリーの世界観を表現しており、並べて見ることでミニチュアアートの多様なアプローチを一度に体感できます。

本物のパンとの「見比べ展示」

会場では、「Tinys」や「sou_miniature」による作品を実際のパンと並べて展示する特別コーナーが設けられます。

焼き色や質感、細かな表現に至るまで精巧につくり込まれた作品が本物のパンと横並びになり、「どちらが本物？」と見比べる没入体験が楽しめます。

見れば見るほど境界が曖昧になる、不思議で奥深いミニチュアアートの世界が広がっています。

限定グッズ販売コーナー

会場内の物販コーナーには、人気クリエイターによる限定グッズが多数ラインナップ。

パンの焼き色や質感まで丁寧に再現したアクセサリーや雑貨など、展示で楽しんだ世界観をそのまま持ち帰れるラインアップです。

出展グッズの一部は以下のとおりです（すべて税込）。

ARANKO LEMON｜森のいちごラテとトースト耳飾り 5,610円A’s cafe（A’s cafe）｜展示作品関連グッズchicca｜アメリカンチェリータルト ミニチュア 1,760円 / アメリカンチェリータルト アクセサリー 2,640円cororinto..｜ミニチュアパンのボールペン 2,420円 / クロワッサンとフルーツデニッシュの輪っか付きチャーム 1,430円 / フルーツトーストの輪っか付きチャーム 1,320円 / パンケーキの輪っか付きチャーム 1,540円Red Tabby｜ハードパン3種セット 1,380円 / フランスパン4本セット 2,390円Tinys｜トーストサンド各種 2,700円〜 / くまのアイスクリームバー 2,600円GuuRe.8｜マグネット 1,100円 / ヘアゴム 1,100円 / ピンバッジ 1,200円 / クリップマグネット 1,200円 / 木製クリップ 1,100円 / ミニチュアパンメモクリップ 1,200円 / ミニチュアパンメモスタンド 1,650円まいにちごまふぅ｜ちいさなパンブローチ 2,750円 / オープンサンドブローチ／マグネット 2,200円〜みいやん商店｜クッキーのボールペン 1,500円 / カッティングボードチャーム 1,100円〜Atelier-mii｜ベーカリーショップ 41,800円

ここでしか出会えない一点モノや限定アイテムも多数登場予定で、初めて訪れる方にも楽しめるラインアップになっています。

精巧につくり込まれた小さなパンやスイーツの世界を間近で眺め、本物と見比べ、お気に入りの作品を手元に持ち帰れる、ミニチュアベーカリーならではのひとときを体感できます。

自分だけの一枚を撮影しながら、52組のクリエイターが競うように表現したベーカリーの世界へ浸れる展覧会です。

「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」はいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年7月3日(金)から7月20日(月・祝)まで、東京都町田市の町田モディ 4Fカレンダリウムで開催されます。

開場時間は午前10時30分から午後7時となっています。

Q. 入場料はいくらですか？

A. 入場料は800円です。

3歳以下は入場無料となっています。

Q. 会場内での撮影は可能ですか？

A. 館内はすべて撮影可能です。

展示作品をさまざまな角度から自由に撮影できます。

Q. グッズは当日会場で購入できますか？

A. 会場内の物販コーナーで、人気クリエイターによる限定グッズを購入できます。

価格はアイテムにより異なり、1,100円から41,800円（すべて税込）のラインアップが予定されています。

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