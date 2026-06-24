サッカー北中米Ｗ杯を現地観戦した様子をＳＮＳにアップしたモデルの香川沙耶が、一部のフォロワーから心ない意見を言われたことについて、思いをＸに投稿した。

香川は自身のインスタグラムやＸに、現地観戦する様子をアップ。１４日の投稿では「世界中から集まったサポーター、街中に溢（あふ）れる熱気、スタジアムに向かう道まで全部が特別だった。サッカーって本当に世界をひとつにするんだなって実感」と感動の面持ちで、スタジアムで撮影した写真を披露。そして日本の初戦となったオランダ戦も観戦した様子をアップし「これは誰が見てもサッカーが好きになる。サッカーって、誰が好きになってもいいんだ」「あの大きな声援が本当に選手たちに届いていて、選手たちもその想いに全力で応えている。『気持ちは届くんだ』その光景に、本当に胸が熱くなりました」と感想をつづった。長文の最後には「貴重な機会をくださった ＠ａｄｉｄａｓｊａｐａｎ の皆さま、本当にありがとうございました」と招待されたことを明かしている。

それから約１週間がたち、自身のＸに一部フォロワーとのやり取りを公開。相手からは「Ｗ杯時期にうじゃうじゃ沸くミーハーちゃんか。そんな興味無いのにＳＮＳに載せるためだけにわざわざ行ったんやな。承認欲求モンスターも哀れすぎて大変やな」という文言だった。

それに香川はリプライ。「投稿全部読んでいただけましたか？今回はご招待で現地観戦させていただきました。興味を持つきっかけは人それぞれだと思いますし、興味ないなんて一言も言ってませんよ。むしろ実際に現地で観戦して、もっと好きになりました！今から好きになっちゃダメなんですか？」と事実を説明しながら率直な思いを明かした。

このやり取りを公開して「サッカー好きが１人増えるのって、そんなに悪いことかな？」と香川。続く投稿では「ＳＮＳなのでいろんな考え方があるのも理解しています。いろんなご意見ありがとうございます」と前置きし、１４日に投稿した試合について言及。「最後にひとつだけ！開幕戦、自費です。パソコンと睨めっこしながら必死にチケット取りました」と明かし「サッカー好きな方も、これから好きになる方も、みんなでＷ杯楽しみましょう」と呼びかけた。

フォロワーからは「全然問題ありません！」「何かを好きになるのに『きっかけ』が必要。全然悪くない。いわゆる『ミーハー』にイライラする人が一定数いるのも残念ながら事実」「ミーハー大歓迎。初心者大歓迎」など様々な声が寄せられた。

香川は２０１７年に「ＢＥＳＴ ＢＯＤＹ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ」でグランプリを受賞するなど身長１７０センチの１０頭身モデルとして活躍。今年２月１０日の投稿で「大好きなみなさんに報告させてください。大切な人と、これからの時間を共にすることになりました」と結婚を発表した。