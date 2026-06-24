北山宏光、アルバム『ULTRActi:on』発売 新MVでクール＆キュートな魅力全開
歌手・俳優の北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、新設レーベルRED ONから第2弾作品となるアルバム『ULTRActi:on』をリリースした。
【動画】北山宏光「ICY」MV 新作『ULTRActi:on』スペシャル解説動画も
収録曲は、先日リリースされたニューシングルの表題曲「ULTRA」や、昨年のツアーで披露したセルフカバー楽曲「灰になる前に」に加え、新曲10曲を収録。収録曲「ICY」の作詞は斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN／TenTwenty）が担当し、作曲はTenTwentyが担当。「JOKER」「in the Moonlight」「赤い夜に」に続く4度目のタッグが実現した。
さらに、「BUGlitch」は北山が主演を務める長編実写ゲーム『AKIBA LOST』（9月17日発売）の主題歌として起用されている。そのほか、北山自身が作詞を務めた楽曲や、「ULTRA」「COMIC」など数々の楽曲を手がけてきたミュージシャン／音楽プロデューサー・藤家和依による楽曲も収録。全12曲を通してジャンルレスかつ挑戦的なサウンドアプローチを展開している。
リリースにあわせて、収録曲「ICY」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。同曲は冷淡でクールな相手に翻弄され、抜け出せずに苦しみながらも美しさを感じさせる中毒的な恋愛模様が描かれた楽曲。ミュージックビデオでは、毒状態の脳内を覗き込んだようなポップでスタイリッシュかつ遊び心のある世界観が表現されており、北山のクール＆キュートな姿が惜しみなく映し出されている。
白を基調としたミニマルな空間と、ダンス、アニメーション、ユーモアあふれるビジュアル演出が融合し、楽曲の持つキャッチーかつクールな魅力とメッセージを、世代やジャンルを超えたキャスト陣とともに表現。思わず真似したくなるようなキュートなダンスにも注目で、楽曲の魅力をより一層引き立てる振り付けがミュージックビデオを彩っている。
北山は「今までのMVとはまた違ったアプローチで制作しているので、新しい北山宏光（Hiromitsu Kitayama）を見ていただけたらうれしいです」とコメントしている。
『ULTRActi:on』のリリースを記念して、タワーレコードやHMV・ローソンでのコラボキャンペーンをはじめ、LINE MUSICやRakuten Musicでの再生キャンペーン、ダウンロードキャンペーンも実施中だ。
また、オリコンニュースのYouTubeチャンネルでは、北山が同作を解説するスペシャル動画も公開している。
【動画】北山宏光「ICY」MV 新作『ULTRActi:on』スペシャル解説動画も
収録曲は、先日リリースされたニューシングルの表題曲「ULTRA」や、昨年のツアーで披露したセルフカバー楽曲「灰になる前に」に加え、新曲10曲を収録。収録曲「ICY」の作詞は斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN／TenTwenty）が担当し、作曲はTenTwentyが担当。「JOKER」「in the Moonlight」「赤い夜に」に続く4度目のタッグが実現した。
リリースにあわせて、収録曲「ICY」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。同曲は冷淡でクールな相手に翻弄され、抜け出せずに苦しみながらも美しさを感じさせる中毒的な恋愛模様が描かれた楽曲。ミュージックビデオでは、毒状態の脳内を覗き込んだようなポップでスタイリッシュかつ遊び心のある世界観が表現されており、北山のクール＆キュートな姿が惜しみなく映し出されている。
白を基調としたミニマルな空間と、ダンス、アニメーション、ユーモアあふれるビジュアル演出が融合し、楽曲の持つキャッチーかつクールな魅力とメッセージを、世代やジャンルを超えたキャスト陣とともに表現。思わず真似したくなるようなキュートなダンスにも注目で、楽曲の魅力をより一層引き立てる振り付けがミュージックビデオを彩っている。
北山は「今までのMVとはまた違ったアプローチで制作しているので、新しい北山宏光（Hiromitsu Kitayama）を見ていただけたらうれしいです」とコメントしている。
『ULTRActi:on』のリリースを記念して、タワーレコードやHMV・ローソンでのコラボキャンペーンをはじめ、LINE MUSICやRakuten Musicでの再生キャンペーン、ダウンロードキャンペーンも実施中だ。
また、オリコンニュースのYouTubeチャンネルでは、北山が同作を解説するスペシャル動画も公開している。