「マンゲキ」夏の2大イベント開催決定 関西芸人100組以上集結＆東西のマンゲキメンバーが集う特別ライブ【出演者など概要あり】
若手芸人の登竜門「よしもと漫才劇場」はこのほど、大阪と東京でこの夏を彩る2大イベントを開催すると発表した。
【画像】『マンゲキカップ2026』出演者ら【一覧】
大阪の「よしもと漫才劇場」と「森ノ宮よしもと漫才劇場」では7月25日、「マンゲキカップ2026余った具材でチャーハンって、夏フェスっすよね〜…んんん!?どのように？このように！山下さんもそう思うじゃろ？」を開催する。2年ぶりの開催となる今回は、大阪マンゲキ所属芸人100組以上が一堂に会する夏恒例のビッグイベント。この夏リニューアルしたSUNTV『ワチャラチャ忍忍』で活躍中の天才ピアニスト、フースーヤ、ジョックロックに加え、GAORA『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』で初の冠番組を持つ豪快キャプテンの4組が新MCを担当する。
さらに今回は、2026年7月末をもって劇場を卒業するガチャガチャ、祇園、デルマパンゲ、吉田たち、ラビットラ、十手、ダブルアート、マイスイートメモリーズ、マグリット、シゲカズですの10組にスポットを当てた「卒業特集」を実施。この日限りのスペシャル企画とともに、2026年特別な夏フェスを届ける。
また、8月13日、14日には、東京・渋谷よしもと漫才劇場、神保町よしもと漫才劇場、大阪・よしもと漫才劇場、森ノ宮よしもと漫才劇場の東西4劇場が一堂に会する特別イベント『オールマンゲキTOKYO』を、きゅりあん大ホール（品川区立総合区民会館）で開催する。
13日は『オールマンゲキTOKYO 〜東京マンゲキの日〜』、14日は『オールマンゲキTOKYO 〜大阪マンゲキの日〜』と題し、東西のマンゲキメンバーが集結。ここでしか見ることのできない特別なライブを届ける。
両イベントの会場チケットは、FANYチケットで7月1日午前9時より先行受付を開始する。
■『マンゲキカップ2026』概要
＜タイトル＞
「マンゲキカップ2026余った具材でチャーハンって、夏フェスっすよね〜・・・んんん!?どのように？このように！山下さんもそう思うじゃろ？」
＜日程＞
2026年7月25日(土)
・劇場観覧
【第一部】13：30開場／14：00開演／17：00終演
【第二部】17：30開場／18：00開演／21：00終演
・オンライン配信（第一部・第二部セット）
【第一部】14：00開演／17：00終演
【第二部】18：00開演／21：00終演
※2会場からのリレー配信
＜会場＞
・よしもと漫才劇場
（大阪市中央区難波千日前12-7 YES・NAMBAビル5F)
・森ノ宮よしもと漫才劇場
（大阪市中央区大阪城3番6号クールジャパンパーク大阪 SS ホール）
＜出演＞
【MC】豪快キャプテン、天才ピアニスト、フースーヤ、ジョックロック
大阪・よしもと漫才劇場メンバー
＜料金＞
●よしもと漫才劇場
・通し券（Tシャツ付）1万3000円
・第一部（Tシャツ付）8000円、第一部のみ 5000円
・第二部（Tシャツ付）8000円、第二部のみ 5000円
※先行で完売した場合、一般販売なし
●森ノ宮よしもと漫才劇場
・通し券（Tシャツ付）1万1000円
・第一部（Tシャツ付）7000円、第一部のみ4000円
・第二部（Tシャツ付）7000円、第二部のみ4000円
※先行で完売した場合、一般販売なし
●配信（第一部・第二部セット）
・オンラインチケット（フレ！フレ！フレークシール・きらり☆キラリストバ
ンド付）6000円※送料込み
・オンラインチケットのみ4000円
■『オールマンゲキTOKYO』概要
8/13（木）『オールマンゲキTOKYO 〜東京マンゲキの日〜』
8/14（金）『オールマンゲキTOKYO 〜大阪マンゲキの日〜』
＜日程＞
2026年8月13日(木)
・劇場観覧
東京マンゲキの日
【第一部】12：30開場13：00開演15：30終演（150分）
【第二部】17：00開場17：30開演20：00終演（150分）
2026年8月14日(金)
・劇場観覧
大阪マンゲキの日
【第一部】11：30開場12：00開演14：30終演（150分）
【第二部】16：00開場16：30開演19：00終演（150分）
＜会場＞
きゅりあん大ホール（品川区立総合区民会館）
（東京都品川区東大井5丁目18−1 8F大ホール)
＜出演者＞
・8月13日(木)
東京：
ダンビラムーチョ、蛙亭、滝音、九条ジョー、ケビンス、カベポスター、エバース
エルフ、9番街レトロ、イチゴ、しんや、ゼロカラン、ボブのコーラ、伝書鳩
大阪：
黒帯、華山、翠星チークダンス、愛凛冴、ぐろう、ライムギ、九ノ段
シカノシンプ、釈迦虎、生姜猫
・8月14日(金)
東京：
今井らいぱち、さや香、ダブルヒガシ、ドンデコルテ、ミカボ、太鵬、めぞん
インテイク、ヨネダ2000、金魚番長、大王、兄弟、イワサキ、ナユタ
大阪：
豪快キャプテン、ドーナツ・ピーナツ、丸亀じゃんご、真輝志、フースーヤ
cacao、三遊間、空前メテオ、ジョックロック、例えば炎
＜料金＞
●会場チケット
8月13日(木)：
・1日通し券（S席・オリジナルミニポスター付）：14000円
・第一部（一般席）：前売5000円 当日5500円
・第二部（一般席）：前売5000円 当日5500円
※先行で完売した場合、一般販売なし
8月14日(金)：
・1日通し券（S席・オリジナルミニポスター付）：1万4000円
・第一部（一般席）：前売5000円 当日5500円
・第二部（一般席）：前売5000円 当日5500円
※先行で完売した場合、一般販売はなし
●配信チケット：
セット券：
・【全4公演】配信2日セット券：6500円
・【全2公演】東京マンゲキの日配信セット券：3500円
・【全2公演】大阪マンゲキの日配信セット券：3500円
・1公演配信：2000円
■チケット販売スケジュール
8月13日・8月14日共通
一次先行受付（1日通し券）：7/1(水)9:00〜7/3(金)11:00
二次先行受付（一般席）：7/7(火)9:00〜7/9(木)11:00
【画像】『マンゲキカップ2026』出演者ら【一覧】
大阪の「よしもと漫才劇場」と「森ノ宮よしもと漫才劇場」では7月25日、「マンゲキカップ2026余った具材でチャーハンって、夏フェスっすよね〜…んんん!?どのように？このように！山下さんもそう思うじゃろ？」を開催する。2年ぶりの開催となる今回は、大阪マンゲキ所属芸人100組以上が一堂に会する夏恒例のビッグイベント。この夏リニューアルしたSUNTV『ワチャラチャ忍忍』で活躍中の天才ピアニスト、フースーヤ、ジョックロックに加え、GAORA『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』で初の冠番組を持つ豪快キャプテンの4組が新MCを担当する。
また、8月13日、14日には、東京・渋谷よしもと漫才劇場、神保町よしもと漫才劇場、大阪・よしもと漫才劇場、森ノ宮よしもと漫才劇場の東西4劇場が一堂に会する特別イベント『オールマンゲキTOKYO』を、きゅりあん大ホール（品川区立総合区民会館）で開催する。
13日は『オールマンゲキTOKYO 〜東京マンゲキの日〜』、14日は『オールマンゲキTOKYO 〜大阪マンゲキの日〜』と題し、東西のマンゲキメンバーが集結。ここでしか見ることのできない特別なライブを届ける。
両イベントの会場チケットは、FANYチケットで7月1日午前9時より先行受付を開始する。
■『マンゲキカップ2026』概要
＜タイトル＞
「マンゲキカップ2026余った具材でチャーハンって、夏フェスっすよね〜・・・んんん!?どのように？このように！山下さんもそう思うじゃろ？」
＜日程＞
2026年7月25日(土)
・劇場観覧
【第一部】13：30開場／14：00開演／17：00終演
【第二部】17：30開場／18：00開演／21：00終演
・オンライン配信（第一部・第二部セット）
【第一部】14：00開演／17：00終演
【第二部】18：00開演／21：00終演
※2会場からのリレー配信
＜会場＞
・よしもと漫才劇場
（大阪市中央区難波千日前12-7 YES・NAMBAビル5F)
・森ノ宮よしもと漫才劇場
（大阪市中央区大阪城3番6号クールジャパンパーク大阪 SS ホール）
＜出演＞
【MC】豪快キャプテン、天才ピアニスト、フースーヤ、ジョックロック
大阪・よしもと漫才劇場メンバー
＜料金＞
●よしもと漫才劇場
・通し券（Tシャツ付）1万3000円
・第一部（Tシャツ付）8000円、第一部のみ 5000円
・第二部（Tシャツ付）8000円、第二部のみ 5000円
※先行で完売した場合、一般販売なし
●森ノ宮よしもと漫才劇場
・通し券（Tシャツ付）1万1000円
・第一部（Tシャツ付）7000円、第一部のみ4000円
・第二部（Tシャツ付）7000円、第二部のみ4000円
※先行で完売した場合、一般販売なし
●配信（第一部・第二部セット）
・オンラインチケット（フレ！フレ！フレークシール・きらり☆キラリストバ
ンド付）6000円※送料込み
・オンラインチケットのみ4000円
■『オールマンゲキTOKYO』概要
8/13（木）『オールマンゲキTOKYO 〜東京マンゲキの日〜』
8/14（金）『オールマンゲキTOKYO 〜大阪マンゲキの日〜』
＜日程＞
2026年8月13日(木)
・劇場観覧
東京マンゲキの日
【第一部】12：30開場13：00開演15：30終演（150分）
【第二部】17：00開場17：30開演20：00終演（150分）
2026年8月14日(金)
・劇場観覧
大阪マンゲキの日
【第一部】11：30開場12：00開演14：30終演（150分）
【第二部】16：00開場16：30開演19：00終演（150分）
＜会場＞
きゅりあん大ホール（品川区立総合区民会館）
（東京都品川区東大井5丁目18−1 8F大ホール)
＜出演者＞
・8月13日(木)
東京：
ダンビラムーチョ、蛙亭、滝音、九条ジョー、ケビンス、カベポスター、エバース
エルフ、9番街レトロ、イチゴ、しんや、ゼロカラン、ボブのコーラ、伝書鳩
大阪：
黒帯、華山、翠星チークダンス、愛凛冴、ぐろう、ライムギ、九ノ段
シカノシンプ、釈迦虎、生姜猫
・8月14日(金)
東京：
今井らいぱち、さや香、ダブルヒガシ、ドンデコルテ、ミカボ、太鵬、めぞん
インテイク、ヨネダ2000、金魚番長、大王、兄弟、イワサキ、ナユタ
大阪：
豪快キャプテン、ドーナツ・ピーナツ、丸亀じゃんご、真輝志、フースーヤ
cacao、三遊間、空前メテオ、ジョックロック、例えば炎
＜料金＞
●会場チケット
8月13日(木)：
・1日通し券（S席・オリジナルミニポスター付）：14000円
・第一部（一般席）：前売5000円 当日5500円
・第二部（一般席）：前売5000円 当日5500円
※先行で完売した場合、一般販売なし
8月14日(金)：
・1日通し券（S席・オリジナルミニポスター付）：1万4000円
・第一部（一般席）：前売5000円 当日5500円
・第二部（一般席）：前売5000円 当日5500円
※先行で完売した場合、一般販売はなし
●配信チケット：
セット券：
・【全4公演】配信2日セット券：6500円
・【全2公演】東京マンゲキの日配信セット券：3500円
・【全2公演】大阪マンゲキの日配信セット券：3500円
・1公演配信：2000円
■チケット販売スケジュール
8月13日・8月14日共通
一次先行受付（1日通し券）：7/1(水)9:00〜7/3(金)11:00
二次先行受付（一般席）：7/7(火)9:00〜7/9(木)11:00