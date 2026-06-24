【FIFAワールドカップ2026】ポルトガル代表 5−0 ウズベキスタン代表（日本時間6月24日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】C・ロナウドが「爆速の裏抜け→技ありシュート」

ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドが圧巻のテクニックで追加点。完璧なラインブレイクからの“技あり弾”に、ファンが騒然とした。

ポルトガル代表は日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループK第2節でウズベキスタン代表と対戦。CFで先発出場した41歳のC・ロナウドは、6分に迫力のボレーシュートで今大会初ゴールを記録し、前人未到となる6大会連続ゴールの偉業をいきなり達成した。

さらに2点リードで迎えた39分、再び主役となる。自陣でボールを奪ったポルトガルがカウンターを発動すると、MFブルーノ・フェルナンデスが中央をドリブルで運ぶ。

C・ロナウドは一度大きく右に流れてDFの視界から消えてスペースを指さし、相手と横並びになった絶妙なタイミングでスルーパスを引き出すと、一気に加速してボックス内へ侵入した。

そして、GKアブドボヒド・ネマトフとの駆け引きを制す。ギリギリまでボールを引きつけ、タイミングをずらして右足をコンパクトに振り抜くと、グラウンダーのシュートはGKとDFの間を抜けて左サイドネットへと吸い込まれた。

このゴールについてDAZNで解説を務めた加地亮氏（元日本代表DF）は、「あのシュートはかなりテクニックある。足元でシュートを打つ前に、キーパーが倒れるようにタイミングをずらしている。一回振り上げた足を止めている感覚で、倒れてからボールに当てて逆サイドに流し込んでいる。極上のテクニックですね」と大絶賛した。

「やっぱりあなたが一番なんよ」の声も

C・ロナウドのゴールはSNS上でも話題に。ファンからは「ロナウドうますぎやろ」「ゴールマシーン再起動」「やっぱりあなたが一番なんよ」「何このシュート！うまっ！」「裏抜けが爆速」「41歳のスピードじゃねえ」「抜け出し方も完璧だったなー」「ディフェンスの視界から消えて、オフサイドにかからない絶妙な飛び出しだったな」「いやーロナウドまだまだいけるって」「あれだけ批判されても結果で黙らせるロナウドかっけええ」など歓喜の声で溢れた。

なおC・ロナウドはこの日の2ゴールでW杯通算得点数を10ゴールまで伸ばし、エウゼビオを抜いてW杯におけるポルトガル歴代最多得点者に。チームも5−0で快勝し、背番号7はプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出された。

（FIFAワールドカップ2026）

