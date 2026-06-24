豊胸手術を受けたことを明かした、ジェンダーレスモデルの井手上漠（23）が23日、Instagramのストーリーズを更新。ビキニ姿の自撮りショットを公開した。

【映像】井手上漠のひもビキニ姿

2018年、高校1年生の時に「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」に出場し、ファイナリストに選出された井手上。その後はモデルや俳優などマルチに活躍している。Instagramでは美しいスタイルが際立つ姿をたびたび発信しており、2026年2月の投稿では、胸元を大胆に見せた赤いハイレグタイプの水着ショットを披露。「豊胸したの？」「もう完全に女の子」などの反響が寄せられ、話題になっていた。

5月に更新したnoteでは、2025年に豊胸手術を受けていたことを公表。「『私は本当に変わってしまうんだ』という怖さが、ずっと胸の奥にあった。不安で、怖くて、何度も泣いた。でも、その時間を越えて、少しずつ体が自分になじんでいくたびに、不思議と、自分自身との距離も近づいていった。胸を手に入れた、という感覚ではなかった。やっと、自分の感性に体が追いついてきた。そんな感覚だった」と心境を明かしていた。

ひもビキニ姿の自撮りショットを公開

6月23日の更新では、花柄のひもビキニを着た自撮りショットを披露している。

（『ABEMA NEWS』より）