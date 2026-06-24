鹿児島でけさ線状降水帯　各地で浸水被害相次ぎボートで住民救助　ダブル台風が北上…週末に関東直撃のおそれ

列島に接近中のダブル台風。

週末にかけて関東を直撃する恐れが出ています。

一方、台風に刺激された梅雨前線の影響で、九州などでは災害級の大雨となり、冠水被害も起きています。

24日午前9時の鹿児島・薩摩川内市。

冠水した道路を車が走行すると大きな水しぶきが上がり、バンパー付近まで水が押し寄せていました。

24日午前8時40分に鹿児島県薩摩地方で線状降水帯が発生。

薩摩川内市では1時間に71mmの非常に激しい雨が降りました。

台風7号と8号のダブル台風による湿った空気が梅雨前線を刺激。

台風の接近前にもかかわらず、災害級の大雨をもたらしているのです。

建物内への浸水被害も起きていました。

住民によると、「ここは2、3年はなかったかもしれない、ここまで（水が）上がってくるのは」といいます。

薩摩川内市では、住宅街の中を流れる用水路があふれ、床上浸水した住民の姿が。

浸水した家からは、赤ちゃんを抱いたお母さんの姿も確認できます。

その住宅の玄関には、太ももの辺りまで水に漬かった女性の姿がありました。

その後、警察と消防が到着し、ボートを使って救助を開始。

次々と住民が救助されていきました。

街の人は「あっという間でした。8時過ぎくらいから（雨は）ひどかった」「1時間ほどで一気に水が入ってきて、物を上に上げながらぼう然とするだけでした」「どんどん水位が上がってくるので、ただ見ているしかなかった。床上まで（水が）来ました。まだ（家を）買ってから1年ちょっとだったので、最悪だなと…」などと話していました。

薩摩地方では発生した線状降水帯によって短時間で災害級の大雨となり、各地で冠水被害が相次ぎました。

排水溝からは水があふれ出し、住宅街に茶色い水が流れ込み、広い範囲で冠水していることが見て取れます。

午前9時半ごろの霧島市は、分厚い雨雲の影響か、周囲は夕暮れのように暗くなっていました。

車がライトをつけて走行する様子もみられ、アスファルトを激しい雨が打ち付けて白くかすんでいます。

薩摩川内市をはじめ、霧島市・姶良市などにレベル4土砂災害危険警報が発表され、避難指示が出ています。

九州では、23日夜から降り続く大雨によって各地で被害が出ています。

降り始めからの雨量が200mm以上となった長崎市。

国道沿いののり面が高さ20メートル、幅10メートルにわたって崩れ、土砂が歩道を覆い尽くしていました。

長崎県内には一時、警戒レベル4の土砂災害危険警報が出されていました。

降り始めからの雨量が150mm以上となっている佐賀市のグループホームではのり面が崩れ、駐車場には転落を逃れた車が。

崩れる前と比べると、いかに危険な状態であったかが分かります。

このあとも九州などでは線状降水帯が発生する恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。

気象衛星「ひまわり」が捉えたのは、日本の南で渦を巻く2つの雲。

北上を続ける台風7号と8号の「ダブル台風」です。

週末には本州を直撃する恐れが出ています。

強い勢力の台風7号は25日、暴風域を伴いながら沖縄県に最接近し、その後、27日の午後に関東に接近する恐れがあります。

一方、台風8号は今後速度を上げて北上し、26日金曜日に熱帯低気圧に変わる見込みです。

高速道路を走る車のフロントガラスを打ち付ける激しい雨。

午前11時ごろの熊本市内では、粒の大きい雨が強く路面をたたきつけていました。

24日午前8時40分に鹿児島・薩摩地方で線状降水帯が発生。

薩摩川内市では大規模な冠水被害が発生し、逃げ遅れた住民を救助する様子が見られました。

一級河川の川内川では川の水が茶色く濁り、上流から流木が流れてきていました。

濁流と化した川の水位にも変化が起きていて、「（Q. 普段より水位は何メートル高くなってる？）水位は2メートルくらいですかね。（Q. 線状降水帯があった時間に比べて水位は？）1メートルちょっと上がってますね。流れてくる時間がかかりますから」ということでした。

線状降水帯が発生したあとの川の増水にも、引き続き警戒が必要です。

こうした災害級の大雨をもたらす原因の1つとなったのが、北上を続けるダブル台風。

この週末に本州を直撃する恐れが出ています。

そして新たな懸念も。

最新の予想では、まず台風7号が土曜日に関東に接近。

熱帯低気圧となった台風8号の雲が合流する可能性もあり、雨量が急激に増えて非常に危険な台風となる恐れがあり、さらなる警戒が必要となります。