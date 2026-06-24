ちーちゃんの最近の体調の変化についてです。

ちーちゃんは、ここ最近数回倒れて少し麻痺が残りました。最初はもうぐったりして完全に立ち上がれることも、自力で水やご飯を飲んだり食べたりすることもできなかったんですが、最近になって少しずつ体調が回復したようです。

完全に立ったりお散歩したり、自分でご飯を食べることはできないんですが、それでもなんか上半身は元気になってきたのか、この間シリンジをぶん回して飼い主をびっくりさせました。

ご飯を食べる力が強く、シリンジもしっかり食べてくれたり、たまにカステラも食べてくれます。シリンジにアイスを混ぜたりしながら、おいしいものを続けています。

カートで散歩すると、近所の人に撫でてもらうと、すごく上半身や肩が上がって、ちーちゃんにとってはよりリハビリになるようです。みんなにかわいがってもらえると、本人はご機嫌に帰ってきて、なんか生きる力を取り返すのかなという気がします。

本当にインスタやツイッターなど、たくさんの方面から励ましや応援コメントをたくさんいただいて、私の支えになっております。たまに少し気持ちが落ちちゃう時などもありましたが、皆さんのコメントを読んですごく元気づけられています。本当にありがとうございます。

私も漫画やちーちゃんの姿が誰かの励みになれれば嬉しいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。