HARIOのコーヒードリッパーに新色 空間や気分に寄り添う

HARIO社は、昨年9月に発売した「V60 ドリッパー NEO」に新色となる「クリア」「アンバー」を追加し、インテリアやライフスタイルに合わせてドリッパーを選ぶ楽しさを提供する。

「V60 ドリッパー NEO」は、同社を代表する円すい型ドリッパー「V60」の抽出思想を受け継ぎながら、近年のコーヒー豆の嗜好や抽出傾向に対応し、高速かつ均一な抽出を可能にした。

現在は「ブラック」のみを展開しているが、発売前から新色の構想は進められていた。より多くのユーザーの好みや空間に寄り添えるカラーを届けたいという思いから、新色が誕生。

「クリア」は、清潔感・洗練・モダンをイメージした透明感のあるカラー。明るいキッチンにも自然に馴染む点が特長で、すっきりした印象を与える。

一方、「アンバー」は、落ち着き・ナチュラル・ノスタルジックを意識したカラーで、木目調のインテリアなどにも調和し、穏やかな余韻を感じさせる。

「コーヒー器具を、抽出のための道具としてだけでなく、空間や気分に寄り添う存在として楽しむ。『V60 ドリッパー NEO』の新色は、日々のコーヒー時間に新しい彩りを加える」（HARIO社）とコメントする。

「クリア」「アンバー」は6月25日より世界同時発売で、日本は順次全国導入。メーカー希望小売価格は、どちらも1〜2杯用の「01」は税込1980円、1〜4杯用の「02」は税込2200円。

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