ニューストップ > 国内ニュース > 【山陽新幹線】新神戸駅でホーム上の確認を行ったため、のぞみ… 【山陽新幹線】新神戸駅でホーム上の確認を行ったため、のぞみ４７号（博多行き）に約１０分の遅れ【24日午後7時40分現在】 【山陽新幹線】新神戸駅でホーム上の確認を行ったため、のぞみ４７号（博多行き）に約１０分の遅れ【24日午後7時40分現在】 2026年6月24日 19時51分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR西日本によりますと、きょう（24日）午後7時40分現在、新神戸駅でホーム上の確認を行ったため、山陽新幹線ののぞみ４７号（博多行き）に約１０分の遅れがでているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 【ふわふわ綿毛がピョン！？】白いロウ物質をまとった不思議な生き物 外来種で「関東まで勢力拡大」2010年代半ば以降、西日本を中心に確認例が増加【チュウゴクアミガサハゴロモ】 「ChatGPTと結婚しました」AIからプロポーズされ結婚式を挙げた女性（32）「相談していたら親身になってくれた」一方で葛藤も…【前編】