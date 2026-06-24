パン好きにはたまらないイベントです。豪華な総菜パンやスイーツ、さらにパンに合うコーヒーまで集めたイベントが、鹿児島市の百貨店で始まりました。



定番のパンに――。県産の牛肉を贅沢にはさんだサンドウィッチ。鹿児島市の山形屋で始まったのは、パンとカフェのマルシェ「YAPPAN」です。8回目の開催となる今回は、素材を味わうシンプルなパンから、具材を楽しむ惣菜パンまで約500品が並びます。





（親子）「プレッツェル買いました！いろんな各地のパンを鹿児島で買えるのが嬉しい。お財布に気を付けながら…」さらにスイーツも販売されています。兵庫県から出店したバームクーヘンの専門店。一番人気が「クレーム・ブリュレ」です。ポット型に焼き上げたバームクーヘンに、自家製のカスタードをたっぷり詰めて、表面をパリッとブリュレした一品です。（勝又健誠アナウンサー）「いただきます。美味しい。生地がふわふわで、カスタードクリームの甘さもちょうどいい。表面はパリッとしていて香ばしい。もうなくなっちゃいました」スイーツに加えて、はちみつやコーヒーなどパンとの相性抜群の商品も販売されています。（女性）「すごくおいしかった。さわやかで、ジメジメを吹き飛ばすようなすごくさっぱりとした美味しさだった。もっとたくさんやってくれたらいっぱい行きたい」こちらの店では、パンの合う紅茶やコーヒーを販売しています。その場で挽いたコーヒーを試飲することができます（勝又健誠アナウンサー）「飲みやすい！苦さと甘さちょうどいい。飲みやすい。」（店員）「飲む直前に挽いたほうが香りが立つ。甘いお菓子やパンに合う」（山形屋・田中省吾企画専門課長）「県内外のたくさんのパンやスイーツがあるので、会場をまわって自分の好きなパンやスイーツを楽しんでほしい」パンとカフェのマルシェ「YAPPAN」は、29日まで開かれています。