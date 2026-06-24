建設業界の3K「きつい、汚い、危険」このイメージを払しょくする新たな取り組みです。

7月1日からの全国安全週間を前に、24日金沢市で開かれた建設業界の安全大会には、北陸3県の185社が参加し、会場には安全や健康に関する7つの体験ブースが設けられました。

こちらは、夏場の屋外での作業を手助けする超軽量、アルミ製のテント。

久々江龍飛フィールドキャスター「涼しいですね、ここから冷気が出てきていますよ」

岡山さん「この風が涼しくしてくれているので、この風で熱中症対策をやらせていただいています」

テント内の熱をクーラーで循環させ、冷気を送り込みます。クーラーも移動が可能で、およそ6分で組み立てられるということです。

現場で飲料水をシャリシャリに出来る冷蔵庫

こちらは体を中から冷やします。

エスアールエス・上田夏也さん「こちらはアイスラリー冷蔵庫と申しまして、市販の飲料水をアイスラリー状にできるという商品になっている」

※アイスラリー・・・細かい氷の粒が液体に混ざったシャーベット状の飲み物

冷やしたものをいただくと。

久々江フィールドキャスター「シャリシャリとした食感もあって、シャーベット状になっている」

エスアールエス・上田夏也さん「ちょうど水と氷の真ん中ぐらいの状態で、ゆっくりゆっくりとのどを伝って中にはいって行くので」

重いものを運ぶ時の味方「アシストスーツ」

重労働も多い建設業界ですが、手助けとなるのが、この「上腕アシストスーツ」。

アクティオ・長澤健太さん「オンにして上がる、この形がキープされます。」

肘の部分にあるガスを使ったスプリングの効果で、最大6.8キロの物を力を入れなくても持ち上げることができます。

つらいイメージの払しょくが業界全体で進んできていると関係者はいいます。

真柄建設・真柄卓司社長「例えば熱い中でも空調服や作業時間を工夫したり、休憩所に行くとかき氷がおいてあるような現場もあるし、かなり労働環境としては昔と比べてかなり改善がされてきているように思います。」

3Ｋイメージから変わる建設現場、女性進出も

会場には、これからの業界を担う多くの若手社員が交流する姿も見られました。

参加した若手社員「(Q:建設業に3Kのイメージはあった？)「僕が調べた時には、そういうのはあまりないと聞いていたので、そういうのも期待しつつ頑張ろうと思っている。世の中、AIなどもあるが、建設はずっと残っていくものだと思っていて、そういうものに携われたら人生としてすごいよかったなと思ったので建設業界に入りました」

真柄建設・真柄卓司社長「建設業というと、何となく危ないんじゃないかなというイメージがあると思うが、各段に安全な職場になってきているし、このような姿を今の若い子に見てもらって、建設業を目指してもらえたらと思う」

3Kのイメージ払しょくにより、近年は現場に出る女性社員も増えてきているということで、真柄建設では、2026年入社した11人のうち、6人が女性だということです。

また、企業の枠を超えた安全大会は全国でも珍しいということで、お互い刺激を受け合いながら横のつながりも生まれていました。