私達の足元をオシャレに彩ってきた「靴下やストッキング」について。

実は今、ある危機に直面しているといいます。

【写真を見る】「国産ストッキング」が消える？ 職人と生産を支える「ある機械の寿命」に迫る 熊本

足元のオシャレ 最近の売れ筋は？

ドットやレースのかわいらしい靴下に、タイツ生地のハイソックスの上にレースの靴下を合わせたおしゃれ上級者のアイテムまで。こちらの店では、メンズやレディースなど足元を彩る商品が豊富に揃っています。

最近の売れ筋を聞いてみました。

靴下屋熊本下通り店 丸山絵美理店長「こちらの撥水ソックスがとても人気です。今日みたいに雨の日でも、水をはじいてくれるのでさらっと快適に履けます」

他にもこれからの季節は、サンダルと合わせて履く商品も注目度が高いそうです。

数少ない国産ストッキング製造会社

そんな私達の足元を支える現場が、熊本県芦北町にあります。ほとんどが海外生産となった今でも、ストッキングの企画や製造、販売を行う県内唯一の企業です。

創業以来、工場では熟練の職人が製品を作り続けています。そして工場には職人とともに「要となる機械」があるといいます。

従業員「ここがセット室。セット機がおいてある」

染色したばかりのストッキングは湿り気があり、しわが寄っています。そこで重要な役割を果たすのが「セット機」です。

美しさを生み出す「セット機」とは？

しわが寄った状態のストッキングを足の型にかぶせ、約110度の蒸気で圧力をかけます。すると、アイロンをかけたように、美しい形に整いました。

最盛期には1か月に400万足を製造していて、使用年数が長いもので50年になるそうです。

実は今、この「セット機」が危機に瀕しています。

機械の寿命と戦う「国産」の現場

レヴアル 福山続 本社副工場長「今のところなんとかメンテナンスをしながらやっているちょうど修理中のものもあるけれど」

国によりますと、国内に2社あったセット機の製造会社は既に生産を終了。一方で輸入することもできますが、莫大な費用がかかるため現実的ではないといいます。

レヴアル 福山続 本社副工場長「以前パンスト業界（でセット機を生産）していた企業がやめたり倒産したりして、そこから部品を分けてもらうとかそういうふうにして何とかしのいでいる。物づくりはお客さんが相手だから、まず品質を第一に考えて良い商品を提供したい」

日々、当たり前のように楽しんでいる「足元のオシャレ」。それを支える日本の物づくりは今、「機械の寿命」というタイムリミットとの戦いを強いられています。