赤酒でおなじみの熊本市の「瑞鷹」が、新たな観光施設をオープンしました。

【写真を見る】左党待望 “酒はおとなのアミューズメント” 赤酒の「瑞鷹」が新たな体験型施設オープン 熊本地震で大規模半壊 熊本

1867年創業の酒造会社「瑞鷹」が、オープンしたのは「瑞鷹の杜 桝大蔵」です。

瑞鷹は、10年前の熊本地震で大規模半壊したこの蔵を少しずつ修復し、新たに「観光できる蔵」へとリノベーションしました。

日本の酒に触れる楽しさを

吉村謙太郎 蔵元（53）「建物として、そして蔵前通りの街並みとして、残すことに意義があると思いました。残したということは今度は生かすことをしっかりと考えれいかなければいけないと」

施設のコンセプトは、“酒はおとなのアミューズメント“。日本の酒に触れる楽しさを知ってもらおうと、体験型の施設にしたといいます。

蔵の一角にあるのはクラフト酒バー。

サーバーから注がれた作りたての生酒などを味わうことができます。

記者「飲みやすい。口の中でシュワシュワッとはじけて、甘さと芳醇さが口の中に広がります」

飲み比べ、赤酒使ったつまみも

その他、日本酒飲み比べセットや赤酒を使ったつまみなども揃えています。

瑞鷹は今後、酒蔵見学ツアーや宿泊施設の整備なども行いたいとしています。