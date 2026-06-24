熊本県内では雨が降り続いていて気象台は24日、「線状降水帯半日前予測」を発表しました。土砂災害に厳重な警戒が必要です。※24日午後6時現在の情報です



停滞した梅雨前線の影響で大気の状態が不安定となっている県内。

24日は全域で大雨となり一時、上天草市にレベル3土砂災害警報が出されました。





1時間に40.5ミリの激しい雨が降った阿蘇市では24日朝、ミャンマー国籍の29歳の女性が遊歩道を自転車で走行中にそばを流れる深さ1メートルほどの川に転落しました。警察と消防によりますと女性は対岸の木につかまり約30分後に救助され、命に別条はありませんでした。





25日に予想される県内の雨の量はいずれも多いところで1時間に70ミリで、午後6時までの24時間の予想雨量は250ミリとなっています（熊本、天草・芦北地方）。また気象台は25日明け方から昼前にかけて大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとして「線状降水帯半日前予測」を発表しました。

■熊本地方気象台 浦口昌治観測予報管理官

「夕方には次の雨に備えてもらいたい」



気象台は25日明け方から土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や河川の増水・氾濫に警戒を呼び掛けています。



現在入っている交通機関などへの影響です。

ＪＲは豊肥線で肥後大津～宮地で運転見合わせ、三角線は宇土～三角で運転見合わせとなっています。

現時点で再開のめどは立っていないということです。



天草エアラインは25日、一部の便で欠航が決まっています。



そのほかの交通機関も雨によって状況が変わる可能性がありますので外出の際は最新の情報をご確認ください。

25日にかけての雨の量を見ていくと、熊本地方と阿蘇地方では25日明け方から正午にかけて滝のような雨が降るおそれがあります。

そして25日夜遅くにかけて、レベル４土砂災害危険警報が出る可能性があります。

球磨地方と天草・芦北地方も25日明け方から正午にかけて、滝のような雨が降るおそれがあります。

天草・芦北地方では25日夜遅くにかけて、レベル４土砂災害危険警報が出る可能性があります。



気象庁の「キキクル」を活用して、どの地域の危険性が高いかを確認してください。