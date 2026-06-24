クミコ、天国の菅原洋一さんへ　「今日でお別れ」を代わりに歌う「あんな歌い手人生って最高の“ブラボー”ですよね」

日本歌手協会による歌の祭典「夏まつり唄まつり ２０２６」が２４日、東京・練馬文化センター大ホールで開幕し、歌手のクミコが出演した。

同コンサートに出演予定だった菅原洋一さんが、５月３１日に悪性リンパ腫のため９２歳で死去。クミコは尊敬する菅原さんのヒット曲「今日でお別れ」を代わりに歌い、「あんな歌い手人生って、最高の“ブラボー”ですよね。最後まで歌われて…」と、今年４月にもコンサートを行っていた大先輩をしのんだ。

クミコと菅原さんは２０２２年に、デュエット曲として同曲をレコーディングした縁がある。クミコは「デュエットなのでとりあえず１番だけちゃんと歌えればいいかな、と思っていた。ありがたいことでした。思い出になります」と振り返った。

菅原さんとＮＨＫ紅白歌合戦などで何度も共演した司会の小柳ルミ子は「あんなにソフトに甘く人生や恋を歌える方はいない」と懐かしんだ。同じく司会の歌手・合田道人は、菅原さんが亡くなる１週間前に見舞ったことを明かし「寝ていたんです。『先生、出番ですよ』と言ったら『はい』と返事した。生涯現役、とはあの方の言葉だったのかな」と追悼。「菅原さんには随分とかわいがっていただきました。穏やかな方だった」という伍代夏子と２人で「アマン」をデュエットした。

同祭典は２日間で昼夜３公演、総勢１００人以上の歌手が出演。２５日も同所で行われる。