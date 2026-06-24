カーブを安全に曲がる車輪のかたちとは？「所さんの目がテン！」の大人気鉄道シリーズが書籍化『鉄道の科学図鑑』
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人びとの生活に欠かせない存在である鉄道。利便性、安全性、エネルギー効率の良さなど、鉄道はすばらしい科学技術の結晶です。
日本テレビ系「所さんの目がテン！」の大人気鉄道シリーズが、待望の書籍化！ Gakkenの本格図鑑『学研の図鑑LIVE 鉄道 新版』とコラボした豊富なビジュアルと図解で、鉄道の知られざる科学技術を大解剖します。
番組で取り上げた、鉄道のカーブ、鉄道の信号、新幹線、気動車（ディーゼルカー）、ハイブリッド車両、登山鉄道、路面電車、除雪用車両など、さまざまな鉄道の技術を紹介します。
■「所さんの目がテン！」＆『学研の図鑑LIVE』のビジュアルが満載！
カーブを安全に曲がる車輪のかたち、ディーゼルエンジンのしくみなど、車両図鑑にとどまらず、鉄道の技術を写真や図解で解説します。
■藤田大介アナウンサーの旅日記を書籍初公開！
出版社からの内容紹介
日テレ系「所さんの目がテン！ 」の人気コーナー〈鉄道の科学〉がついに書籍化！
新幹線、登山鉄道、ハイブリッド列車、ラッセル車などの車両や、カーブや信号、鉄道橋などのしくみなど、ビジュアルと図解で解説します。
「所さんの目がテン！」の取材内容＆「学研の図鑑LIVE」の写真や図解で、鉄道の科学がしっかり学べる図鑑です。
本書のこだわり
■番組の取材に基づく、鉄道技術をビジュアルで解説！
カーブを安全に曲がる車輪の形状、新幹線の揺れや騒音を抑えるしくみ、観光列車の座席のくふうなど、独自の視点で鉄道の技術を解説します。
■イラスト図解が満載で、鉄道のしくみがわかる！
車輪やレールの形状、ディーゼルエンジンや蓄電池のしくみなど、イラスト図解で解説。
「学研の図鑑」で図解イラストを手掛けるイラストレーターがわかりやすく描きます。
車両の写真だけでなく、図解でしっかりしくみを学べる図鑑です。
■藤田アナウンサーの旅日記を書籍初公開！
番組ナビゲーターを務める、藤田大介アナウンサーが全国各地の鉄道を取材し描き上げた旅日記。
番組で紹介された旅日記をまるごと掲載！ この本だけの描き下ろし旅日記もあります。
細部までじっくり描きこまれたイラストやコメントは必見です。
本記事は「絵本ナビ」から転載しております