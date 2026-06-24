陰口、マウンティング、理不尽なルール…面倒事ばかりの職場を変えたい！ 人間関係に悩むすべての働く人に捧げるコミックエッセイ【書評】
【漫画】本編を読む
「女性ばかりの職場は人間関係が複雑になりがち」といわれることがある。だがそれは女性に限ったことではなく、人が集まるところに人間関係の問題は存在するものだ。『女社会の歩き方』（ぼのこ/KADOKAWA）は、女性ばかりの職場にあるさまざまな面倒事に直面し、そのひとつひとつに向き合っていく女性の姿を描いたコミックエッセイ。男性でも組織に所属する以上は避けて通れない問題について、解決のヒントを得られる内容となっている。
とはいえ店長を目指すぼのこは、この状況を変えようという気持ちを強く持つ。そんななかでスタッフたちの人となりを見ていくなかで少しずつ意識が変わっていく。嫌味なことを言う人には理由があり、厳しい態度を取る人には立場や事情がある。表面的なことで「嫌な人」と片づけてただ排除しようとするのではなく、「なぜそんな言動をするのか」という視点を持って全員が働きやすくなるにはどうすべきかと考えるようになるのだ。
性別を問わず、人間関係に悩んでいる、または悩んだことがある人や、職場の空気に振り回されたことがある人は、ぼのこの試行錯誤は大いに参考になるだろう。だから本作は、冒頭にも述べたように女性ばかりの職場に当てはまるものではないのである。
会社組織で働く以上、人間関係の悩みは避けられないが、それに対して「どう戦うか」ではなく、「どう向き合っていくか」が大切であると本作は気づかせてくれる。職場の空気に息苦しさを感じたことがある人には特におすすめしたい、働く人のための物語である。
文＝つぼ子