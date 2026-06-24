メ～テレ（名古屋テレビ）

週末に接近が予想される台風7号に備えて、三重県御浜町の梅農家で対策を進めています。

御浜町の梅園では、6月上旬に接近した台風6号の影響で、収穫5日前の梅が1トン以上落ちてしまいました。

24日、その梅園を訪ねると――

「三又に分かれている一本がボキッと折れた感じ」（梅農家「梅ボーイズ」 菊川義経 農園長）

台風6号では、約10本の梅の木が折れてしまいました。

農園長の菊川義経さんは、当時、木を守ろうと夜通し、園内を駆け回ったといいます。

「木や枝がすごくなびいていて、つっかえ棒で折れないように対策する。その棒が風でやられて、全部倒れていくような状況で、園地を走り回って倒れた棒を戻して、また倒れての繰り返しで、気が付いたら朝になっていた」(菊川農園長）

週末の台風7号に備えて、枝を棒で支えたり、梅を漬け込んでいるタンクのフタが飛ばされないようにしたりして、対策を始めています。

「この時期にまず台風がくることがない。2回も来るというのは、10年ぐらい梅の仕事に携わっているがないこと」(菊川農園長）