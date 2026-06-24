かわにしみき監修mimuco新作！コスパ抜群の1monthカラコンで夏のおしゃれを満喫

美容系動画クリエイター・かわにしみきさんがプロデュースする人気カラコンブランド「mimuco（ミムコ）」から、待望の1monthタイプが2026年6月30日（火）に登場します。これまで人気を集めてきた1dayシリーズの魅力はそのままに、毎日使いやすいコストパフォーマンスを実現。夏のおでかけや旅行、長期休みシーズンにもぴったりな機能性を備えた新レンズは、ナチュラルな可愛さを求める女性に注目のアイテムです♡

夏にうれしい機能とコスパに注目

「mimuco 1month」は、1箱2枚入りで1,650円。開封後30日間使用した場合、1日あたり約55円（税込）で使用できる優秀なコストパフォーマンスが魅力です。

さらに、紫外線が気になる季節にうれしいUVカット機能を搭載。UV-A波を50％以上、UV-B波を95％以上カットし、瞳を紫外線から守ります。

また、含水率38％の低含水レンズを採用しているため、涙を吸収しすぎず乾燥しにくい仕様に。長時間の装用でも快適なつけ心地をサポートしてくれます。

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ナチュラルに盛れる新色2種類を紹介

Brown Foundue（ブラウンフォンデュ）



DIA14.2mm、着色直径13.6mm。

王道ブラウンカラーで、ふんわりと瞳を大きく見せてくれるデザインです。とろけるような深みのあるブラウンが自然に馴染み、ナチュラルなのにしっかり盛れる仕上がりに。

かわにしみきさんによると、茶目さんは黒目がちで可愛らしい印象に、黒目さんは裸眼風の自然な盛れ感を楽しめるそうです。

Pomme Canule（ポムカヌレ）



DIA14.2mm、着色直径13.4mm。

赤みブラウンをベースにした、じゅわっと透明感を演出するカラー。甘さのあるふんわりフチで、優しく柔らかな瞳を叶えてくれます。

裸眼の魅力を引き立てながらアップデートしてくれるデザインで、デートやおでかけシーンにもぴったり。かわにしみきさんも「THE王道モテレンズ」とおすすめしています♡

発売記念キャンペーンも実施

マンスリータイプの発売を記念して、公式Instagramと公式X（旧Twitter）ではモニターキャンペーンを開催。合計100名に商品が当たるチャンスです。

応募条件は、mimuco公式SNSアカウントをフォローし、専用フォームから応募すること。さらに自身のInstagramまたはXでレビュー投稿が可能な方が対象となります。

※投稿期限は8月16日（日）までを予定しています。

※フォロワー様限定のモニター募集となります。

※アカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外です。

※賞品の発送をもって当選発表となります。

まとめ

かわにしみきさんプロデュースのmimucoから登場する1monthタイプは、ナチュラルな盛れ感と優れたコストパフォーマンスを両立した注目アイテム。

UVカットや低含水レンズなど、これからの季節にうれしい機能も充実しています。毎日使いやすいブラウンフォンデュとポムカヌレの2色は、学校やオフィスから休日のおでかけまで幅広く活躍してくれそう。

夏の新しい相棒カラコンを探している方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪