元巨人監督の堀内恒夫さん（78）が24日、自身のブログを更新。借金13でセ・リーグ5位に低迷する広島と新井貴浩監督（49）を心配した。

広島の本拠・マツダで行われた前日23日の一戦では巨人が7―3で広島に勝利。巨人は阪神との同率首位に再浮上した。

「先発の戸郷に勝ち星がついた。広島のベテランからフォークを見切られていたことが気にはなったが、内容よりも今は1つずつ勝ち星を重ねることで自信をつけていってくれたらいい」とまずは昨季からの大スランプを乗り越えて自身3年ぶりの4連勝を飾った巨人・戸郷翔征投手（26）に温かい視線を向ける。

だが、その一方で気になることがある。

「昨日の試合、マツダスタジアムのスタンド空席が目立った。ライトスタンドさえもね。公式で発表された観客数は約2万4千人」と以前は連日真っ赤に染まっていたマツダのスタンドに空席が目立つことに触れ、「ベンチの新井監督の表情も心なしか覇気がないように見えた」と苦悩が続く新井監督に心を寄せた。

「彼は亡くなった息子の大学野球部の後輩でね。家にも連れてきたことがあったりしたから対戦相手の監督とはいえ気になってね」と堀内さん。敵・味方関係なく、球界の仲間として広島の現状を憂慮していた。