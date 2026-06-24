「自分の家も燃えるんじゃないか」商店街大規模火災で一時騒然に　十数棟焼ける　鎮圧後に再び炎と煙…消火活動続く　島根・出雲市

島根県出雲市の商店街で大規模な火災が発生し、一時騒然となった。現場は、建物が密集するエリアで火は拡大し、消火活動は夜通し続けられた。一夜明けても再び煙が上がるなど鎮火のめどは立たず、被害は十数棟に及んだとみられる。住民の不安が広がる中、懸命の消火活動が続いている。

夜の商店街に立ち上る赤い炎と黒煙

暗闇の中で立ち上る赤い炎と黒煙。

建物の屋根は焼け落ち、骨組みだけが辛うじて残っている状態だ。

23日、島根・出雲市で起きた火災で商店街が騒然となった。

23日午後7時半ごろ、近所の人から「建物の2階から黒煙が出ている」と通報があった。

火事が起きたのは、JR出雲市駅から北に400メートルほどの場所にある市中心部の商店街「サンロードなかまち」だ。

消防車など30台が出動したが、現場は建物が密集していて消火活動は難航。

夜が深くなるにつれ、火の勢いは激しさを増していく。

夜通しの消火活動 鎮圧後に再び炎

はしご車も使い、夜通し行われた消火活動。

一夜明けた現場では、黒く焦げたがれきがアーケード商店街の道をふさぐように散乱していた。

避難した人は「もしかして、自分の家も燃えるんじゃないか。一睡もできず疲れ切っています」と不安な胸の内を明かした。

24日午前6時前には鎮圧が発表されたが、午前10時ごろ、再び炎と煙が上がっていた。

鎮火のめどは立っておらず、これまでに十数棟が焼けたとみられ、24日午後5時20分現在も消火活動が続いている。

（「イット！」6月24日放送より）